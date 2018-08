Bimba scomparsa nel nulla | l' appello del padre | Se rapita riportatemela

Brescia - Bimba autistica scomparsa da 10 giorni - l'appello del padre : 'Se è stata rapita - riportatemela' : 'Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità'. Lo ha detto nel corso di una manifestazione a Brescia Mdliton Gazi, il padre della ...

Bimba scomparsa - ancora nessuna traccia : 14.04 Continuano da dieci giorni senza risultati le ricerche di Iuschra, la Bimba autistica di dodici anni svanita nel nulla mentre era in gita con alcuni educatori. L'altipiano di Serle, nel Bresciano, è stato setacciato da uomini dei vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile che però non hanno rinvenuto alcuna traccia. Oggi pomeriggio verrà presa una decisione sul da farsi, non è esclusa l'ipotesi che le ricerche vengano ...

Iushra - ricerche Bimba scomparsa nei boschi di Brescia/ Ultime notizie : testimone - “ecco dove l'ho vista” : Iushra, ricerche della bimba scomparsa nei boschi di Brescia: Ultime notizie da Serle. Un testimone rivela: “ecco dove l'ho vista”. Una sensitiva conferma la segnalazione, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Bimba scomparsa - un testimone : "L'ho vista - state cercando nel posto sbagliato" : E' scomparsa ormai da una settimana Gazi Zannutal Iushra, la ragazzina di 11 anni vista l'ultima volta sull'Altopiano di Cariadeghe il 19 luglio. Da giorni carabinieri, soccorso alpino, 118 e...

Iuschra - nemmeno una traccia della Bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Iuschra - nemmeno una traccia della Bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

IUSCHRA - Bimba AUTISTICA SCOMPARSA A BRESCIA/ Ultime notizie Serle : educatrice rischia denuncia : IUSCHRA, BIMBA AUTISTICA SCOMPARSA nei boschi di BRESCIA. Ultime notizie, iniziato il 4° giorno di ricerche. Proseguono le ricerche della 12enne AUTISTICA di origini pakistane(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Bimba autistica scomparsa da ieri mattina a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...

Bimba autistica scomparsa da ieri mattina a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...

Bimba autistica scomparsa da 30 ore a Serle : in 130 la cercano tra i boschi : È allarme nel bresciano per una bambina di 12 anni autistica che si è allontanata senza lasciare tracce mentre si trovava con un gruppo di educatori. Da trenta ore Carabinieri, soccorso alpino, 118 e ...