ilgossip

: Beyoncé scrive la storia posando per Vogue: ecco perché (FOTO - Ilgossipitalia : Beyoncé scrive la storia posando per Vogue: ecco perché (FOTO - BITCHYFit : Beyoncé scrive la storia posando per Vogue: ecco perché | BitchyF - Fr4ncyTUrry : Beyoncé scrive la storia posando per Vogue: ecco perché -

(Di lunedì 6 agosto 2018)ha posato pered ha deciso dire una pagina importante dellaha posato pered ha deciso dire una pagina importante della, chiamando a rapporto Tyler Mitchell,grafo afroamericano. Sembra incredibile, ma in più di 100 anni (il primo numero diè del 1892), nessungrafo di colore aveva mai avuto l’onore di scattare leper la copertina. Fino ad oggi. Quando Anna Wintour ha dato carta bianca aper la realizzazione del numero.per– leIl risultato è tremendo ed anche la stessa espressione diè in modalità “ma chi me l’ha fatto fa” ma ehy, è stata scritta una pagina dellae potevamo dire di essere presenti. Fonte: https://www.bitchyf.it/beyonce-/ L'articololaperproviene da Gossip, News, VIPs, ...