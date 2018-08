Bernard all' Everton | Milan e Inter beffate

Juventus - Bernardeschi : 'Assalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Milan. Dallo Shakhtar Donetsk arriva il brasiliano Bernard : Bernard è un giocatore svincolatosi Dallo Shakhtar Donetsk, libero quindi di accasarsi dove meglio crede. Il calciatore pare abbia scelto

Ciclismo - Bernard Hinault chiama i corridori alla protesta contro Froome : Bernard Hinault è stato fin da subito una delle voci più forti e critiche sul caso Froome. L’ex campione francese si è scagliato più volte contro il capitano della Sky dopo l’ormai famoso controllo antidoping in cui è risultato positivo al salbutamolo. Froome è ancora in attesa del verdetto dopo quella positività e il regolamento gli permette di correre. Dopo aver vinto il Giro d’Italia il corridore britannico si sta preparando per dare ...

Ciclismo - Bernard Hinault su Chris Froome : “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018” : Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018. Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del Ciclismo Francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché ...

Mercedes-AMG S 63 Cabrio - Con lAnas alla riapertura del Gran San Bernardo - VIDEO : La montagna ha le sue regole. E vanno rispettate. Una di queste è che, dinverno, è vietato disturbarla. Metri e metri di neve, questanno 14, si depositano lungo le sue pendici - strade comprese - sprofondandola in una sorta di letargo. Così è anche per la SS 27, quella del Colle del Gran San Bernardo, che collega lItalia alla Svizzera con un passo spettacolare a 2.473 metri di altitudine sul mare.In prima fila. Ovvio, sotto cè il tunnel, una ...

Portogallo - Bernardo Silva : 'Se hai Cristiano Ronaldo tutto è possibile' : 'Bisogna dargli il merito di questo risultato - dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di essere il miglior calciatore del mondo. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita difficile, e ...

Juventus - Bernardeschi 2.0 : Allegri lo vuole mezzala : Massimiliano Allegri negli anni trascorsi tra Milan e Juventus si è divertito a fare il trasformista, a spostare i giocatori in nuove posizioni che poi si sono rivelate azzeccate. Da Kevin Prince ...

Juventus - Bernardeschi mezzala è la prossima 'Allegrata'? : TORINO - Otto settembre 2017, vigilia di Juventus-Chievo , 3ª giornata dello scorso campionato. In conferenza stampa Massimiliano Allegri rivela un'idea: ' Bernardeschi in certe partite potrebbe ...

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...