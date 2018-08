Berlusconi e Pascale in crociera alle Baleari

Silvio Berlusconi alle Baleari : in crociera con Francesca Pascale : Silvio Berlusconi: vacanza in Spagna con la compagna Francesca Pascale Silvio Berlusconi, come dimostrano le foto scattate dal settimanale Gente, è in vacanza con la sua compagna Francesca Pascale. I due sono in crociera con uno yacht di 48 metri alle Isole Baleari, in Spagna. La coppia appare spensierata e rilassata a bordo del Morning […] L'articolo Silvio Berlusconi alle Baleari: in crociera con Francesca Pascale proviene da Gossip e Tv.