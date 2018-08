Belen sul sup ad Ibiza | l’argentina pratica sport in bikini VIDEO

Belen da tutte le angolazioni - la Rodriguez paparazzata sullo yacht è impeccabile : l’argentina come su un set fotografico [GALLERY] : Belen scatenata sullo yacht insieme al fidanzato Andrea Iannone, tra Ibiza e Formentera la sexy showgirl alle prese con mojito, tuffi in acqua e sensualità Belen dà spettacolo alle isole Baleari. La Rodriguez sul panfilo affittato insieme a tutta la sua famiglia e ad alcuni amici ha catturato l’attenzione, come d’altronde è abituata sempre a fare. L’argentina indossando un micro-bikini si è fatta notare sul prendisole ...

Belen e lo scherzo a Iannone : paura sul volto di Andrea [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Belen spaventa a morte Iannone : lo scherzo della Rodriguez e la paura sul volto di Andrea [VIDEO] : Belen Rodriguez è ad Ibiza con Andrea Iannone ed il fratello Jeremias: lo scherzo della showgirl argentina ai due ragazzi che dormono Belen sta trascorrendo delle lunghe vacanze ad Ibiza. Sull’isola spagnola c’è proprio tutto il clan Rodriguez, compreso il fidanzato della showgirl, Andrea Iannone. Grazie alle storie Instagram condivise dall’allegra combriccola, i follower possono sapere cosa il gruppetto combina tra gite ...

Tuffi - mojito e moto d’acqua : Belen se la spassa ad Ibiza sullo yacht con Iannone&Co [FOTO E VIDEO] : Belen Rodriguez ad Ibiza con un’allegra ciurma, la showgirl se la spassa in vacanza sullo yacht con Andrea Iannone e tanti amici Belen Rodriguez è in vacanza ad Ibiza. La bellissima showgirl ieri si è concessa un gita in yacht insieme ad Andrea Iannone, il fratello Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser e tanti altri. L’argentina, come sempre, ha mostrato il suo fisico mozzafiato tra un video social e l’altro. La strepitosa ...

Belen Rodriguez insultata dopo la foto di Santiago con la birra : Santiago con la birra: Belen Rodriguez attaccata Belen Rodriguez è solita pubblicare sui social network numerose foto e video che la ritaggono durante la sua quotidianità: pose ammiccanti, scatti in lingerie, decollete, in bikini, suscitando nei commenti le reazioni di fan e non fan, alcuni dei quali proprio da censurare. Poche ore fa la conduttrice di Tu si que vales ha postato una fotografia di Santiago. Fino a qui nulla di strano, ma questa ...

Cecilia Rodriguez - il timore terrificante sulla sorella Belen : 'Così le rovinano la vita' : C'è una paura che accompagna le giornate di Belen Rodriguez ogni volta che decide di uscire di casa. A confessarlo è la sorella Cecilia che alla rivista Sono ha raccontato come i paparazzi le rendano ...

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

Sonia Bruganelli : "Belen sull'aereo privato è accettata - il mio lusso sembra ancora meno guadagnato" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, con gli anni, è diventata una delle più sagaci utilizzatrici dei social e preda prediletta degli haters. Spesso, però, l'imprenditrice è stata oggetto di feroci critiche per aver mostrato, in più occasioni, in maniera disinvolta, i tanti privilegi, guadagnati, con sudore ed impegno, non per essere la 'compagna di'. Al Corriere Della Sera, la Bruganelli, una volta per tutte, ha risposto ai tanti ...

SONIA BRUGANELLI - NON SOLO LA MOGLIE DI BONOLIS/ "Belen sull’aereo privato è accettata - io faccio rabbia..." : SONIA BRUGANELLI, non SOLO la MOGLIE di Paolo BONOLIS: “L’aereo privato posso pagarlo io, non vivo a suo carico! Belen è accettata, io faccio rabbia perché...".(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Belen dice la sua sulle polemiche sulla sua cellulite : Belen non si è mai sottratta alle polemiche. Spesso le ha anche provocate, forse anche in questo caso. Una cosa è certa: la foto del lato B in piscina postata qualche giorno fa ha scatenato il web. C’è chi parla infatti di smagliature evidenti e chi ci vede persino la cellulite. La bella showgirl argentina per tutta risposta ha riproposto lo scatto, ingrandendo l’immagine e facendo vedere meglio che in realtà si trattava del riflesso ...

Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social di Santiago? No - gliele passa lei : Belen Rodriguez, il curioso aneddoto su Stefano De Martino: sfida sulle foto social? “No, gliel’ho mandata io” Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante si siano detti addio da diverso tempo (per il dispiacere di migliaia di fan che tuttavia continuano a sperare nel grande ritorno), hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti. Anche perché il […] L'articolo Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika/ Mondiali 2018 : ancora mistero sul forfait delle conduttrici : Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika: le due showgirl non ci saranno nell'ultima puntata dello show dedicato ai Mondiali 2018, in onda dopo la finalissima. In attesa dell’ultima partita di calcio dei Mondiali 2018, andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika. Blogo ha anticipato l’assenza in studio sia di Ilary Blasi che di Belen Rodriguez: per quale motivo?

Belen Rodriguez/ Crisi con Andrea Iannone e flop di Balalaika : le parole di Ilary Blasi sul programma : Belen Rodriguez, tra la fortissima Crisi con Andrea Iannone e il clamoroso flop di Balalaika: le parole di Ilary Blasi sul programma dedicato ai Mondiali di Calcio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:59:00 GMT)