Beautiful Oggi | 6 agosto | non va in onda La soap americana in ferie | quando tornerà?

Il film da vedere oggi - giovedì 28 giugno : Beautiful creatures – La sedicesima luna [PRIMA TV] : Se siete amanti del genere fantasy e delle storie romantiche, il film da vedere nella vostra prima serata del 28 giugno è senza dubbio Beautiful creatures-La sedicesima luna, in prima tv su Canale 5. Racconta dell’amore tra Ethan e Lena, due giovani liceali: lei, però, ha poteri soprannaturali e il giorno del suo sedicesimo compleanno potrebbe essere reclamata dalle Tenebre, diventando molto diversa da ciò che è. film da vedere oggi, 28 ...

Beautiful NON VA IN ONDA / Oggi - 14 giugno : fan in rivolta sui social al grido di #TwittamiBeautiful : BEAUTIFUL Oggi non va in ONDA per dare spazio alla Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio, la soap torna venerdì 15 giugno: Bill e Liam si riconciliano?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:45:00 GMT)

