Bce | Italia e Cipro sorvegliati speciali | eccesso di squilibri

Bce - Italia prima sorvegliata speciale nell'Eurozona per squilibri macroeconomici (Grecia esclusa) : Secondo una tabella che sarà pubblicata giovedì nel Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), l’Italia svetta in cima ai 18 paesi dell’eurozona (Grecia esclusa) per squilibri macroeconomici eccessivi in termini di struttura fiscale, condizioni generali, mercato del lavoro, mercato dei prodotti. Il problema del debito e come migliorare gli squilibri...

Via libera di Bankitalia e Bce alla banca di Passera : MILANO - Corrado Passera, ex banchiere di Intesa e ministro del governo Monti, avrà la sua banca Interprovinciale da condurre a quegli obiettivi 'ambiziosi ma probabilmente raggiungibili e superabili' ...

BORSA & SPREAD/ Italia-Ue-Bce - il “patto” per salvarci dalla speculazione : Il debito sovrano italiano, il suo rendimento, non è stabile. Per evitare di finire vittime della speculazione serve un chiaro accordo tra Italia, Ue e Bce. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:02:00 GMT)ALLARME SPREAD/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il "rischio Troika", di U. BertoneBORSA & SPREAD/ Ecco perché il “rischio Italia” è tornato ad agosto, di P. Annoni

Meno Italia in Bce : Roma. Ci sono tre fattori di rischio che potrebbero trasformare lo scenariobce 2019 dell’Italia in un mezzo incubo finanziario. Due sono ampiamente conosciuti. Il primo riguarda la fine ormai imminente del Quantitative easing, ovvero il programma di acquisto di titoli pubblici dei paesi dell’Eurozon

Ue : Comi - lettere Schaeuble a Bce scorrette ma problema è credibilità Italia : Ed è dovuto alla mancanza di linearità nella linea politica del governo".

Ue : Comi - lettere Schaeuble a Bce scorrette ma problema è credibilità Italia (2) : (AdnKronos) – Se la situazione in Italia non cambia, avverte l’europarlamentare azzurra, “se ogni 5 minuti c’è una smentita di quello che dice un ministro, poi diventa inutile andare a fare il braccio di ferro sui tavoli a Bruxelles”. Perché “se non si ha una compattezza governativa, che è il minimo per poter andare a negoziare a Bruxelles, non otterremo mai risultati”. Oltretutto “abbiamo un ...

Ue : Comi - lettere Schaeuble a Bce scorrette ma problema è credibilità Italia : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Le lettere inviate dal presidente del Parlamento tedesco Wolfgang Schaeuble rappresentano “un atto molto scorretto da parte della Germania, ma che porta alla luce un problema di credibilità che riguarda l’Italia”. Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, che all’Adnkronos spiega: “Non si può negare che in Italia ...

Bce : l'Italia punta alla presidenza della vigilanza sulle banche : A fine anno scade il mandato della francese Danièle Nouy. In pole position tre italiani: in ballo la supervisione degli istituti di credito e il nodo delle sofferenze

Titoli di Stato - gli Italiani sono i terzi più acquistati Bce : ...possiede di un determinato Paese devono essere proporzionati alla percentuale di capitale azionario della BCE che questo detiene e che a sua volta è legato alle dimensioni di ogni singola economia, ...

Aiuti Bce - lo stop sarà graduale ma l’Italia rischia. Con lo spread a 400 maggiori costi fino a 13 miliardi in tre anni : sarà un lungo arrivederci più che un addio vero e proprio. La chiusura del quantitative easing della Banca centrale europea, ossia il programma di acquisto di titoli di Stato e obbligazioni, è strutturata per essere graduale e per non generare traumi. Perché, grazie al rinnovo dei Btp che vanno a scadenza, l’Eurotower continuerà di fatto ancora per diversi anni ad acquistare titoli italiani per circa 3,3 miliardi di euro al mese. Non solo: ...

Pensioni - la Bce avverte l’Italia : la Fornero non si tocca : Mentre il governo Lega-5stelle continua a tenere alta la bandiera delle Pensioni, con lo stravolgimento della Riforma Fornero come obiettivo prossimo, a puntare i piedi è oggi la Banca centrale europea, che lancia un allarme sui conti pubblici italiani, ribadendo come “il rovesciamento delle riforme attuate” possa costituire un enorme rischio. L’allarme di Francoforte viene lanciato dall’ultimo bollettino dell’Istituto, dove viene inserita ...

Pensioni - l'allarme Bce : "L'Italia e la Spagna faranno passi indietro" : Non si può dire che l'Unione europea perda mai d'occhio la quadratura dei conti e, in particolare, i cosiddetti "paesi cicala" tipo l'Italia. L'avvento al potere di forze disomogenee, con venature populiste, non ha fatto che aggiungere timori a preoccupazioni già note e conclamate. L'incertezza del quadro politico determinatosi dopo le elezioni del 4 marzo ha fatto il resto, con "i differenziali dei titoli di Stato italiani aumentati ...