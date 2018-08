Battlefield 5 pronto alle Grand Operations | il lungo video di gameplay

optimaitalia

(Di lunedì 6 agosto 2018) A due anni di distanza dall'uscita del predecessore,5 si appresta a fare il proprio esordio sulla scenaludica: le vicissitudini belliche della Prima Guerra Mondiale lasceranno il posto a quelle della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo del, con armi e mezzi che differiranno totalmente rispetto al passato.Una delle modalità che maggiormente ha stuzzicato la curiosità di tutti i futuri acquirenti (e non solo) di5 sono senza ombra di dubbio le. Un'esperienza ludica totalizzante che metterà contro su campi di battaglia assolutamente vasti la bellezza di 64 giocatori in contemporanea, con gli scontri che si protrarranno per quattro giorni all'interno del gioco, con ogni “giorno” che presenterà regole ben definite e mappe distinte. Le ostilità proseguiranno in maniera dinamica, e verranno ...