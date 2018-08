Bastianelli oro agli Europei di ciclismo

Europei di ciclismo : Marta Bastianelli vince l'oro nella prova su strada : ... nella squadra schierata oggi c'erano anche il bronzo olimpico Longo Borghini, la due volte iridata su strada Bronzini, la tre volte campionessa italiana Cecchini e la fresca campionessa del mondo , ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORO MIRESSI! Paltrinieri malato - ma vince il bronzo! Oro Bastianelli! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei : La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara, corsa a Glasgow, Bastianelli ha preceduto l’olandese Maianne Vos, la tedesca Lisa Brennauer, The post Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei appeared first on Il Post.

Ciclismo - Europei pista : Bastianelli oro nella prova su strada femminile : GLASGOW - Terzo oro per l'Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Marta Bastianelli ha vinto la prova su strada femminile. La 31enne di Velletri, campionessa del mondo a Stoccarda nel 2007, ha preceduto in volata la fuoriclasse olandese e campionessa uscente Marianne Vos, argento, e la tedesca Lisa Brennauer, bronzo. Quarta un'altra azzurra, Elena Cecchini, ...

