Basket Serie A2 : colpo Virtus Roma - preso Sims : Roma - La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Henry Sims, centro di 2.08 che lo scorso anno in Serie A ha giocato con la maglia della Vanoli Cremona. Nato il 27 marzo del 1990 a Baltimora, Sims ha ...

Basket Serie A - Avellino : preso Demetris Nichols : ROMA - Avellino ha annunciato l'ingaggio di Demetris Nichols. L'ala piccola statunitense, che vanta grandissima esperienza internazionale nei massimi campionati europei, nonché in Eurolega ed Eurocup, ...

Mercato Serie A Basket - colpo Avellino : arriva l'ex Cska Demetris Nichols : La Sidigas si garantisce le prestazioni dell'ala statunitense dopo aver ufficializzato Costello ma dice addio a Lazeric Jones

Basket - Serie A : 'rivincita' Trento-Milano all'Epifania - playoff al via il 18 maggio : ROMA - Bisognerà aspettare l'Epifania per la rivincita dell'ultima finale scudetto tra Trento e Milano. Dopo avere diramato ieri la prima giornata e il turno natalizio, la LBA Lega Basket Serie A ha ...

Calendario Serie A Basket 2018-2019 : il programma delle 30 giornate e le date dei playoff : Dopo aver svelato la prima e la dodicesima giornata ieri, la Legabasket ha diramato anche il resto del Calendario della Serie A 2018-2019. Come già noto, la prima giornata vedrà l’Olimpia Milano iniziare la difesa del titolo in casa, il 7 ottobre contro la Vanoli Cremona. Per quanto riguarda alcuni incontri di rilievo, la rivincita dell’ultima finale si avrà alla quattordicesima giornata, prevista per il 6 gennaio e in programma a ...

Basket - Serie A 2018-2019 : svelate 1a e 12a giornata. Milano esordisce con Brindisi - a Natale derby Varese-Cantù : Si sono rivelate al mondo poco fa la prima e la dodicesima giornata del venturo campionato di Serie A. La LegaBasket ha deciso, infatti, di svelare oggi la giornata d’apertura e quella di Natale, mentre tutte le altre saranno note al pubblico nella giornata di domani. Nell’esordio, che si avrà il 7 ottobre (fatti salvi anticipi e posticipi vari), l’Olimpia Milano comincerà la difesa del titolo tricolore contro l’Happy ...

P.S. Elpidio - Basket Serie B : dopo Mazic - ecco Divac. Matrice decisamente slava per la Malloni 2018/2019. Il suo primo commento : "Sentire la ... : Nel mondo senior arriva a 17 anni giocando per due stagione in Serie B con il Bottegone Basket, l'ultima stagione si divide tra Tortona in A2 e Fiorentina Basket in Serie B.

Basket - serie A : Cantù con Calhoun - dal Queens all'Europa per spiccare il volo : Un gruppo nuovo, ancora da completare con un'ala,, un big come Evgenij Pašutin, 2 vittorie di EuroCup con Kazan e Kuban, in panchina, e qualche scommessa, a partire dall'esterno americano Omar ...

Basket - Serie A - Lamonica e il rientro in Italia : 'Ma serve una delibera federale' : Soprattutto in un mondo dove le invidie e il chiacchiericcio imperano. Spieghiamo: due anni fa fu costretto a chiudere in Italia a 50 anni per una regola che all'epoca decretava lo stop, come ricorda ...

Basket femminile - Calendario Serie A1 2018-2019 : le date e il programma delle 22 giornate : Diramato il Calendario del campionato italiano di Serie A1 femminile di Basket. Opening day della stagione 2018-2019 al PalaRuffini di Torino nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale, anziché dieci, e non è prevista la fase a orologio tra la regular season e i play-off scudetto. La Famila Schio cercherà di difendere il titolo a partire ...

Basket - Serie A 2018-2019 : c’è il ritorno di Davide Pascolo all’Aquila Basket Trento : Tornano a valere i certamente abusati versi di Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” (Amici mai, 1991). Questa volta, l’uomo che ritorna è Davide Pascolo. Dopo un’estate di mercato in cui è stato oggetto dell’attenzione di diversi club, il nativo di Udine ha optato per il ritorno a Trento con un contratto di tre anni. “Dada” è cresciuto cestisticamente tra ...

Basket - Serie A-2 - Pagani a Piacenza per la sua seconda vita a canestro : Una cosa è certa: chi c'era quella sera non lo dimenticherà mai più. Era un sabato di fine settembre 2015: a Manerbio, nella bassa bresciana, si giocava un torneo pre-campionato tra formazioni di A-2. ...

Basket – Martedì saranno resi noti i calendari di Serie A2 e B maschili e Serie A1 e A2 femminili : calendari A2 e Serie B maschile, A1 e A2 femminile 2018/19. Il 24 luglio dalle 12:00 online sul sito www.fip.it Alle ore 12.00 di Martedì 24 luglio, il Settore Agonistico FIP renderà noti i calendari dei campionati di Serie A2 e Serie B maschile e di A1 e A2 femminile per la stagione 2018/2019. I calendari saranno disponibili sul sito FIP. Serie A2 Girone EST Andrea Costa Imola Aurora Jesi Scaligera Verona Dinamo Academy Cagliari UCC ...

Basket - Serie A : Awudu Abass è ufficialmente un nuovo giocatore di Brescia : Era nell’aria, ora è ufficiale: Awudu Abass, dopo aver passato le ultime due stagioni all’Olimpia Milano, cambia aria e va a giocare alla Germani Basket Brescia. Sarà lui, dunque, uno degli elementi con i quali il PalaLeonessa rivedrà la luce dopo la ristrutturazione. Abass è, dopo Luca Vitali e Brian Sacchetti, il terzo giocatore della Leonessa stabilmente nel giro della Nazionale. Nato a Como il 27 gennaio 1993 e cresciuto nelle ...