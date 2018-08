Auto in sosta col motore acceso per il condizionatore? Si rischia multa fino a 432 euro

Lascia l’Auto in sosta con finestrino aperto : si becca una multa di 41 euro : Evidentemente l'automobilista di Biella non sapeva che il Codice della Strada impone di non Lasciare mai la macchina in condizioni tali da rendere possibile che qualche male intenzionato la utilizzi senza consenso.Continua a leggere

Lo strano caso della sosta Auto : strisce blu sui cassonetti dei rifiuti : TORRE DEL GRECO - I cassonetti dei rifiuti avvolti nelle strisce blu per la sosta a pagamento delle auto. Succede in via Comizi a Torre del Greco, a due passi dalla centralissima piazza Santa Croce e ...

Controllavano le Auto in sosta selvaggia - aggrediti due operatori Napolipark : aggrediti due operatori Anm impegnati nel controllo di autoveicoli in sosta. La polizia municipale di Napoli ha sventato l'aggressione. Al momento del fatto, i due operatori insieme ad agenti della ...

Amtab a pezzi - sosta foto per i turisti : Autobus in posa sul lungomare e in viale Salandra : A Bari i turisti non hanno bisogno di pagare un biglietto costoso per visitare la città restando comodamente seduti, basta prendere un pullman Amtab, uno qualsiasi. La sosta foto è assicurata. Lo ...

Piomba a tutta velocità sulle Auto in sosta - ferito un 30enne : Piomba a tutta velocità sulle auto in sosta, ferito un 30enne La scena dell'incidente Incidente stradale all'alba di domenica 15 luglio in viale Dante. Un uomo di 30 anni, alla giuda di un'Audi A4, ha ...

Moto finisce contro Auto in sosta : passeggero 16enne in pericolo di vita : Questa notte, per cause in corso di accertamento, un 18enne di Gragnano alla guida in direzione di Sant'Antonio Abate di una Moto di grossa cilindrata sebbene non titolare della patente necessaria per ...

Migrante ubriaco frantuma i vetri delle Auto in sosta : massacrato di botte nel Napoletano : ACERRA - ubriaco, sfascia i parabrezza di alcune auto in sosta ed addirittura di altre in transito. È accaduto ieri sera ad Acerra nella centralissima via Soriano a pochi passi dalla cattedrale. Ad ...

Milano - "carambola" in pieno centro dopo aver urtato un'Auto in sosta : ferito 77enne : Incidente stradale in via Vittorio Veneto, a Milano, in zona Porta Venezia: un 77enne ha compiuto una manovra ancora da chiarire, che stando a una prima ricostruzione dei fatti si potrebbe quasi definire "carambola". Probabilmente ha infatti urtato un'auto in sosta e, nonostante...

Con l'Auto centra macchine in sosta : Rimane un problema la viabilità a Santa Maria degli Angeli , popolosa frazione nel comune di Assisi . Con la protesta che esplode dopo l'ennesimo incidente stradale , fortunatamente non grave, ...

Roma : Pino cade e danneggia Auto in sosta : Roma – Al Torrino, in via Leonardo Umile 84, un Pino marittimo è caduto questa mattina intorno alle 5. L’albero di alto fusto è crollato sulla sede stradale. Ha occupato le due carreggiate ed e’ finito su di un’auto parcheggiata danneggiandola. Non risultano persone ferite nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma. La strada e’ stata chiusa al ...

Aree sosta tir e problemi di viabilità - Confartigianato Trasporti incontra l'Autorità portuale : Una delegazione di Confartigianato Trasporti, guidata dal segretario Gilberto Gasparoni e composta dai rappresentanti dei consorzi di autoTrasporti, Ats, Caf, Consar e dalla ditta Tiberi Trasporti ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le Auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...