Attentato con i droni killer su Caracas #Maduro #dronikiller video attentato

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato rivendicato dal gruppo ribelle civile e militare Movimento Nazionale dei soldati in t-shirt. Organizzato attraverso dei, l’è comunque fallito. “È contrario all’onore militare tenere al governo chi non solo ha dimenticato la Costituzione, ma ha anche trasformato il suo mandato in un osceno modo per arricchirsi“, così ha spiegato le proprie motivazioni il gruppo. Secondo i media del posto il gruppo avrebbe a capo Oscar Pérez, ex agente di polizia. Al momento sono state fermate alcune persone con l’accusa di essere gli autori stessi dell’. Il tutto è avvenuto mentre Maduro parlava ain occasione dell’81esimo anniversario della creazione della Guardia Nazionale quando alcunipieni di esplosivo sono stati fatti scoppiare, ferendo sette militari ...