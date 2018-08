Attentato alla salute pubblica Fi vuol denunciare il governo

CyberMattarellum : un Attentato alla libertà di disinformazione di Dardo : ...possesso di una analisi dell'U fficio di Sicurezza del Quirinale sugli attacchi alla persona del Pr esidente della Repubblica appena egli si rifiutò di accetta re l'incarico di Ministro dell'Economia ...

Mondiali Russia 2018 - allarme bomba a Rostov : “psicosi Attentato” : Mondiali Russia 2018, il Topos Congress-Hotel è stato evacuato a causa di un allarme bomba che ha scosso la città di Rostov Mondiali Russia 2018, un hotel di Rostov è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Si tratta di una delle città che ospita la competizione iridata, città che nella notte è stata scossa dalla notizia di una presunta bomba al Topos Congress-Hotel. L’allerta terrorismo è altissima dopo le minacce giunte ...

Germania - sventato Attentato : in una casa bomba alla ricina - 6mila volte più potente del cianuro : Germania, sventato attentato: in una casa bomba alla ricina, 6mila volte più potente del cianuro La ricina è un veleno di origine naturale 6mila volte più potente del cianuro, e per cui non esiste alcun antidoto. E’ stato trovato nell’appartamento di Colonia di un uomo che secondo la polizia si apprestava a realizzare una “bomba […] L'articolo Germania, sventato attentato: in una casa bomba alla ricina, 6mila volte più ...

Francia - accoltella 2 persone e urla Allah Akbar/ Ultime notizie : Attentato? Valutazione psichiatrica in corso : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Roma - falso allarme bomba su metro B a Policlinico/ Psicosi Attentato : 20 minuti di terrore : metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:31:00 GMT)

Attentato di Stoccolma - ergastolo all’uzbeko alla guida del camion : Attentato di Stoccolma, ergastolo all’uzbeko alla guida del camion Rakhmat Akilov, l’uomo piombato sulla folla della capitale svedese nell’aprile del 2017, sconterà il carcere a vita Continua a leggere L'articolo Attentato di Stoccolma, ergastolo all’uzbeko alla guida del camion proviene da NewsGo.

'Atac - Attentato alla sicurezza a rischio i passeggeri' - sabotaggi nel mirino della Procura : Coincidenze, incidenti ripetuti, guasti piccoli e al contempo molto pericolosi per vetture diverse , tram o autobus, . Da giorni è chiaro che potrebbe esserci un unico filo a collegare la raffica di ...

Liegi - l’Attentatore grida ‘Allahu Akbar’ e viene apostrofato da una donna con un ‘vaffa…’. Lui risponde sparando : Un video amatoriale girato da una donna su un balcone di un appartamento sotto cui è passato il killer di Liegi mostra l’uomo, vestito di nero e con le due armi in mano sottratte alle poliziotte uccise, gridare a più riprese nella strada ormai già deserta “Allahu Akbar“. Lo ha pubblicato la tv belga Rtbf sul suo sito. La donna, mentre filma la scena, lo apostrofa in francese, “sei fortunato che non sia armata, altrimenti ...

Liegi - entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’Attentatore viene ucciso dalla polizia : In un video l’intervento delle forze speciali della polizia belga che neutralizza l’uomo che martedì ha sparato nel centro di Liegi uccidendo due agenti e un passante. L’autore della sparatoria era uscito da poco dalla vicina prigione di Lantin. Ed è in seguito ad un controllo di documenti che la situazione sarebbe precipitata. L'articolo Liegi, entrano in azione le forze speciali. In un video il momento in cui l’attentatore viene ...

Belgio - Attentato a Liegi : urla "Allah akbar" e uccide 3 persone/ Ultime notizie - terrorismo o cane sciolto? : attentato a Liegi, urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone. Ultime notizie, video: killer ucciso dopo sparatoria. Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:52:00 GMT)

