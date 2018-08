Atletica | Tortu | voglio almeno la finale

Atletica - Europei 2018 : quando e a che ora gareggia Filippo Tortu? Come vederlo in tv : Filippo Tortu è l’uomo più atteso nella giornata di martedì 7 agosto agli Europei 2018 di Atletica leggera. Il nostro velocista, capace poche settimane fa di scendere sotto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, andrà a caccia delle medaglie: si preannuncia una serata magica per il brianzolo che vuole fare sognare tutto il Paese. Il 20enne è stato esentato dalle batterie e dunque scenderà in pista direttamente nelle batterie della distanza ...

Atletica - Europei 2018 : oggi si inizia senza medaglie. Preliminari dei 100 metri - Tortu esentato. Tra qualifiche e batterie - cosa ci aspetta? : iniziano gli Europei 2018 di Atletica, Berlino è pronta per ospitare la rassegna continentale della Regina degli sport che incomincerà senza assegnare medaglie. Prima giornata con soltanto un turno pomeridiano, in programma esclusivamente batterie e qualificazioni. 100 metri (MASCHILE) – batterie che ci sveleranno chi affiancherà in semifinale tutti i big già ammessi di diritto in virtù del ranking stagionale. I nostri Filippo Tortu e ...

Atletica - Tortu vuol stupire anche agli Europei : 'A Berlino per migliorarmi ancora' : Daisy Osakue VALLORTIGARA: 'CHE EMOZIONE VESTIRE DI NUOVO L'AZZURRO' Tra le attese protagoniste in casa italiana c'è Elena Vallortigara, seconda al mondo nel salto in alto in questa stagione con la ...

Atletica : Tortu - pronto a migliorarmi : ANSA, - FIUMICINO, 4 AGO - "Sicuramente questi Europei sono un passaggio verso Tokyo 2020 ma non dimentichiamoci che quello di Berlino è l'appuntamento più importante dell'anno. Pertanto ci si arriva ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vola a Berlino. Tortu : “Sono in forma - da 9.98 tutto è buono”. Vallortigara : “Me la gioco”. L’analisi di Giomi : L’Italia è pronta per volare a Berlino dove dal 6 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di Atletica leggera. La nostra Nazionale si presenta con delle importanti ambizioni e con delle concrete chance di medaglia grazie alle punte Filippo Tortu, Elena Vallortigara, Antonella Palmisana, Eleonora Giorgi, le staffette. Alfio Giomi, Presidente FIDAL, ha analizzato la situazione alla vigilia della rassegna continentale, vero trampolino di ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu sfida Vicaut e la corazzata britannica : Quarant'anni fa l'unico titolo europeo conto dall'Atletica leggera italiana sulla specialita' più veloce. Ai Campionati d'Europa di Praga del 1978, la medaglia d'oro dei 100 metri finì al collo di Pietro Mennea che si piazzò davanti al tedesco dell'est Eugen Ray ed al sovietico Vladimir Ignatenko. Quell'edizione della kermesse continentale sarebbe stata davvero indimenticabile per il nostro leggendario atleta, capace di concedere il bis aureo ...

Atletica - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tortu e Vallortigara sugli scudi - staffette promettente - marcia garanzia : L’Italia proverà a essere grande protagonista agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale può contare infatti su delle punte importanti che lotteranno sicuramente per le medaglie con la speranza di rimpinguare il nostro bottino e di chiudere la rassegna continentale con un discreto numero di podi. Il nostro movimento si è leggermente risollevato negli ultimi mesi ...

Atletica - Europei 2018 : sette italiani già in semifinale! Tortu - Grenot e Re evitano le batterie : premiati dal ranking : Gli Europei 2018 di Atletica leggera scatteranno soltanto il 6 agosto a Berlino ma intanto ci sono sette azzurri che possono già festeggiare visto che incominceranno la propria avventura continentale dalle semifinali, saltando così le fatiche del primo turno. La Federazione Europea, infatti, prevede che i migliori 12 atleti del ranking stagionale (aggiornato al 30 luglio 2018) accedano direttamente al second turno. Questi gli azzurri che non ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna con Filippo Tortu - corri veloce verso le medaglie. La copertina azzurra per una magia : Filippo Tortu sarà la carta più promettente dell’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: puntiamo proprio sul nostro fenomeno della velocità per risplendere nella rassegna continentale e sognare in grande. Ormai il 20enne è il volto copertina dell’intero movimento, è esploso definitivamente in questa stagione grazie a un crescendo rossiniano di prestazioni che lo ha portato a ...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa - gli azzurri ai raggi X. Tra Tortu - Vallortigara e staffette : L’Italia sarà presente con addirittura 91 azzurri agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto. Quella che vedremo nella capitale tedesca sarà la seconda formazione più numerosa di tutti i tempi, un contingente molto ampio per dare a diversi giovani la possibilità di fare esperienza in un contesto molto competitivo. La nostra Nazionale disputerà la rassegna continentale con delle discrete ambizioni ...