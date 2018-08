Atletica | Europei 2018 in diretta Rai | il programma di oggi e gli italiani in gara

Atletica - Europei 2018 : il programma di lunedì 6 agosto. Orari - tv e italiani in gara : lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera, inseriti per la prima volta all’interno della cornice multisportiva che prende il nome di European Championships. A Berlino (Germania) scatta la rassegna continentale della Regina degli sport, inizia una settimana davvero appassionante e avvincente che sicuramente regalerà grandi emozioni. Lo spettacolo regnerà sovrano già a partire dalla prima giornata anche se non si ...

Atletica – Europei di Berlino : forfait degli azzurri Colombi ed Epis : Colombi ed Epis non parteciperanno agli Europei di altetica di Berlino 2018 Due defezioni nella squadra azzurra che prenderà parte da domani ai Campionati Europei di Berlino. Si tratta della marciatrice dei 50km Nicole Colombi (Atletica Brescia 1950 Ispa Group) e della maratoneta Giovanna Epis(Carabinieri). La22enne Colombi, secondo quanto riportato dallo staff sanitario azzurro, è costretta allo stop “dall’emergere di uno stato di ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu salta le batterie dei 100 - si vola subito in semifinale con tutti i big : Lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera e si parte subito forte con le batterie dei 100 metri ma non ci sarà Filippo Tortu. Non si tratta di una defezione dell’ultimo minuto fortunatamente ma di una promozione per meriti sportivi: il nostro velocista di punta, infatti, è stato ammesso di diritto alle semifinali in virtù del ranking stagionale. I migliori 12 atleti della starting list hanno passato il turno senza ...

Atletica - scatta il countdown per il via degli Europei : gli azzurri in allenamento a Berlino : azzurri a Berlino: a meno due giorni dall’inizio degli Europei, la squadra italiana è giunta a destinazione La squadra italiana è a Berlino. L’avventura dei Campionati Europei è ufficialmente iniziata con l’arrivo degli azzurri nella capitale tedesca dove dal 6 al 12 agosto si disputerà la 24esima edizione della rassegna continentale. Decollati da Roma nelle prime ore della mattinata, il capitano Fabrizio Donato, il ...

Atletica - Tortu vuol stupire anche agli Europei : 'A Berlino per migliorarmi ancora' : Daisy Osakue VALLORTIGARA: 'CHE EMOZIONE VESTIRE DI NUOVO L'AZZURRO' Tra le attese protagoniste in casa italiana c'è Elena Vallortigara, seconda al mondo nel salto in alto in questa stagione con la ...

Atletica - Europei 2018 : infezione alle vie urinarie per Eleonora Giorgi! Che tegola alla vigilia della 20 km : Eleonora Giorgi è alle prese con un’infezione alle vie urinarie da un paio di giorni e accusa anche febbre alta. Una brutta tegola per l’Italia alla vigilia degli Europei 2018 di Atletica leggera che scatteranno lunedì 6 agosto a Berlino. La marciatrice, reduce da un eccellente quinto posto in Coppa del Mondo e seconda tra le accreditate agli Europei, puntava dritta alla medaglia e sembrava anche essere in condizione ma purtroppo ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vola a Berlino. Tortu : “Sono in forma - da 9.98 tutto è buono”. Vallortigara : “Me la gioco”. L’analisi di Giomi : L’Italia è pronta per volare a Berlino dove dal 6 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di Atletica leggera. La nostra Nazionale si presenta con delle importanti ambizioni e con delle concrete chance di medaglia grazie alle punte Filippo Tortu, Elena Vallortigara, Antonella Palmisana, Eleonora Giorgi, le staffette. Alfio Giomi, Presidente FIDAL, ha analizzato la situazione alla vigilia della rassegna continentale, vero trampolino di ...

Atletica - Europei 2018 : Danil Lysenko escluso dalla IAAF - non reperibile per controlli antidoping. Tolto lo status di neutrale al Campione del Mondo : Colpo di scena alla vigilia degli Europei 2018 di Atletica leggera che scatteranno lunedì 6 agosto a Berlino. Danil Lysenko, infatti, non potrà partecipare alla rassegna continentale dopo che la IAAF gli ha Tolto lo status di atleta neutrale. Il Campione del Mondo indoor di salto in alto, nonché argento iridato all’aperto, era il grande favorito per la conquista del titolo considerando anche che recentemente aveva piazzato un notevole 2.40 ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu sfida Vicaut e la corazzata britannica : Quarant'anni fa l'unico titolo europeo conto dall'Atletica leggera italiana sulla specialita' più veloce. Ai Campionati d'Europa di Praga del 1978, la medaglia d'oro dei 100 metri finì al collo di Pietro Mennea che si piazzò davanti al tedesco dell'est Eugen Ray ed al sovietico Vladimir Ignatenko. Quell'edizione della kermesse continentale sarebbe stata davvero indimenticabile per il nostro leggendario atleta, capace di concedere il bis aureo ...

Atletica – Daisy Osakue ha l’ok per gli Europei 2018 : “ora voglio tornare alla mia vita normale” : Daisy Osakue ha ricevuto oggi l’ok dai medici per partecipare ai prossimi Europei di Atletica di Berlino 2018 Daisy Osakue ce la fa: la campionessa italiana di lancio del disco parteciperà agli imminenti Europei di Atletica di Berlino 2018 dopo l’aggressione di qualche giorno fa che aveva compromesso la sua partecipazione alla rassegna. Daisy sarò in pedana nelle qualificazioni di lunedì 6 agosto a caccia di una grande ...

Atletica – Gli azzurri pronti al decollo per gli Europei di Berlino : azzurri pronti al decollo: destinazione Berlino per gli Europei 2018 pronti, carichi, affiatati. Dal Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” si alza l’urlo della squadra azzurra che domani, 4 agosto, decollerà per i Campionati Europei di Berlino (6-12 agosto). Il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha salutato gli azzurri in partenza per la capitale tedesca, alla presenza del presidente onorario della FIDAL ...

Atletica : Daisy andrà agli Europei di Berlino; arrivato l'ok dai medici : 'Il controllo oculistico effettuato dall'atleta Daisy Osakue presso l'Istituto di medicina e Scienza dello Sport del CONI, in data odierna ha documentato un miglioramento del quadro clinico che ...