Atletica | Europei 2018 | Filippo Tortu vuole far sognare l’Italia! Domani semifinali e

Atletica - Europei 2018 : il programma di martedì 7 agosto. Orari - tv e italiani in gara : martedì 7 agosto andrà in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera e si assegneranno le prime medaglie. In mattinata le 50 km di marcia per entrambi i sessi (quella femminile debutta in una rassega continentale) mentre in serata spazio a lancio del martello maschile, getto del peso maschile, 10000 metri uomini e soprattutto le attesissime finali dei 100 metri: prima le donne e poi lo show degli uomini con Filippo ...

Atletica - Europei 2018 : quando e a che ora gareggia Filippo Tortu? Come vederlo in tv : Filippo Tortu è l’uomo più atteso nella giornata di martedì 7 agosto agli Europei 2018 di Atletica leggera. Il nostro velocista, capace poche settimane fa di scendere sotto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, andrà a caccia delle medaglie: si preannuncia una serata magica per il brianzolo che vuole fare sognare tutto il Paese. Il 20enne è stato esentato dalle batterie e dunque scenderà in pista direttamente nelle batterie della distanza ...

Atletica - Europei 2018 : debutta la 50 km di marcia femminile - Ines Henriques pronta per il dominio. Italia con Becchetti : La 50 km di marcia femminile farà il proprio debutto agli Europei 2018 di Atletica leggera dopo l’esordio assoluto dello scorso anno ai Mondiali. Soltanto 19 ragazze al via, previsto alle ore 08.35 di martedì 7 agosto in contemporanea con la prova maschile. Sforzo massacrante per tutte le partecipanti, serviranno poco più di 4 ore alle migliori per arrivare al traguardo di Berlino praticamente all’ora di pranzo, in condizione ...

Atletica - Europei 2018 : prime medaglie dalla 50 km di marcia. Assente Diniz - Toth favorito. L’Italia vuole provarci : La 50 km di marcia maschile assegnerà le prime medaglie agli Europei 2018 di Atletica leggera nella giornata di martedì 7 agosto: partenza alle ore 08.35 anche per evitare il grande caldo che potrebbe colpire Berlino nelle ore centrali del giorno. La prova più lunga dell’intero calendario è come sempre indecifrabile e l’epilogo è più incerto che mai: lo sforzo del tacco e punta, prolungato per quasi quattro ore, potrebbe mettere allo ...

Atletica - Europei 2018 : Nicole Colombi e Giovanna Epis out per problemi fisici. Torna ad allenarsi Eleonora Giorgi : Agli Europei di Atletica, che scattano oggi a Berlino, non parteciperanno le azzurre Nicole Colombi e Giovanna Epis, entrambe costrette a dare forfait per problemi fisici, come comunicato dalla federazione. La 22enne Nicole Colombi, marciatrice dei 50km, non ha potuto prendere il via per uno stato di affaticamento articolare del femore sinistro. La maratoneta Giovanna Epis rinuncia invece per una condizione di forma non all’altezza, causata da ...

Atletica - Europei 2018 : oggi si inizia senza medaglie. Preliminari dei 100 metri - Tortu esentato. Tra qualifiche e batterie - cosa ci aspetta? : iniziano gli Europei 2018 di Atletica, Berlino è pronta per ospitare la rassegna continentale della Regina degli sport che incomincerà senza assegnare medaglie. Prima giornata con soltanto un turno pomeridiano, in programma esclusivamente batterie e qualificazioni. 100 metri (MASCHILE) – batterie che ci sveleranno chi affiancherà in semifinale tutti i big già ammessi di diritto in virtù del ranking stagionale. I nostri Filippo Tortu e ...

Dieci italiani da tenere d'occhio agli Europei di Atletica (una è Daisy Osakue) : All’improvviso, la maratona di ricucitura da parte del commissari tecnico Stefano Baldini dei vari brandelli dell’atletica leggera italiana, ha fatto rialzare la testa allo sport principe. Che si presenta agli Europei con almeno 10 motivi per essere fiducioso. A Berlino, dove si svolgeranno le gare di atletica, dal 6 al 12 agosto, gareggeranno circa 1.500 atleti. In Italia tutti gli occhi saranno ovviamente ...

Atletica – Europei di Berlino : forfait degli azzurri Colombi ed Epis : Colombi ed Epis non parteciperanno agli Europei di altetica di Berlino 2018 Due defezioni nella squadra azzurra che prenderà parte da domani ai Campionati Europei di Berlino. Si tratta della marciatrice dei 50km Nicole Colombi (Atletica Brescia 1950 Ispa Group) e della maratoneta Giovanna Epis(Carabinieri). La22enne Colombi, secondo quanto riportato dallo staff sanitario azzurro, è costretta allo stop “dall’emergere di uno stato di ...