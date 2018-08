Atlas potrebbe essere il nuovo gioco di Studio Wildcard | gli sviluppatori di

eurogamer

: - cyberanimax : - atlas_stormer : RT @iltwitdimarco: Ma voi ci pensate mai che, quando siete felici di sentire qualcuno, quel qualcuno potrebbe non condividere il vostro ent… - VGN_IT : Abbiamo provato nuovamente #Starlink: Battle for Atlas, il nuovo prodotto di Ubisoft che potrebbe dare nuova linfa… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Come segnala PlayStation LifeStyle, sul canale YouTube diè comparso poco tempo fa un video accompagnato dalla didascalia "Internal Trailer 2 Final." Gli utenti che hanno visionato il filmato affermano che è stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione, ma non prima della rapida azione di Internet: in men che non si dica, il video è stato copiato! Si può notare, infatti, che la qualità del trailer qui sotto sembrastata compromessa nel processo di copia.Nel caso in cui il trailer venga rimosso nel momento della lettura di questo articolo, potete trovare altre due copie sui canali YouTube Koen, Craft e Jett.Sarà questo ilprogetto di? Cosa dobbiamo aspettarci in questo ""? Molti hanno intuito che lostarebbe lavorando a unin stile Sea of ​​Thieves di Rare o Skull & Bones di Ubisoft. Altri invece ...