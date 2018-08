blogo

: Ascolti tv domenica 5 agosto 2018 - tvblogit : Ascolti tv domenica 5 agosto 2018 - AMinghetti : RT @Federic85925757: @AlexMil20085237 @leo_de_araujo Perché è domenica e non fanno ascolti, vedrai da domani. - Federic85925757 : @AlexMil20085237 @leo_de_araujo Perché è domenica e non fanno ascolti, vedrai da domani. -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Prime Time Su Rai 1 La serie L'allieva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Due madri per una figlia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Amore a prima svista ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Poldark ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Poliziotto in prova, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Maurizio Costanzo Show ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlantide ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Zoolander 2 è stata visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob ha registrato .000 ...