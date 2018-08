Ascolti TV | Domenica 5 Agosto 2018

davidemaggio

(Di lunedì 6 agosto 2018) L'Allieva - Alessandra Mastronardi Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.134.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.073.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Due Madri per una Figlia ha catturato l’attenzione di 1.195.000 spettatori con share del 7.6%. Su Italia 1 Poliziotto in Prova ha intrattenuto 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Amore a Prima Svista ha raccolto davanti al video 767.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 il Maurizio Costanzo Show è stato visto da 715.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 494.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 Zoolander 2 è stato seguito da 305.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 211.000 spettatori (1.4%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè registra una media di ...