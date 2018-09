Arriva al cinema il 9 Agosto 2018 “Cattivi e cattivi” di Stefano Calvagna

Sky cinema - dal primo settembre Arriva 100% animation. Un canale interamente dedicato ai film d’animazione : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky cinema si accende 100% Animation, un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Tra gli oltre 40 titoli previsti non mancheranno i divertenti capitoli firmati DreamWorks Kung Fu Panda (1 e 2), che vedono il pigro, simpaticissimo panda Po trasformarsi in un temibile Maestro Shaolin; le spassose pellicole Piovono polpette (1 e 2), in cui l’eccentrico Flint inventa una macchina per ...

Roma - da Mainetti a Vicari - Arriva il cinema delle 5 Torri : dall'8 settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Carolina Crescentini Arriva alla Mostra del Cinema di Venezia : 'È uno dei ruoli più belli del mondo: fare indigestione di film, intravedere il futuro, del Cinema e del mondo. Vado a cuore aperto ma sarò una giurata severissima', Carolina parte con la marcia ...

Per il 35° anniversario Ken il Guerriero Arriva al cinema : per i bambini di allora (e per quelli di oggi) : 1983-1987 - Trentacinque anni sono lunghi, sebbene in Italia, l'esordio di Ken il Guerriero sia arrivato un po' più tardi (era il 1987) e - se così possiamo dire - in un'epoca in cui la censura, se c'era, aveva altro a cui pensare. Ken prende vita nel lontano 1983, per mano di Tetsuo Hara e Buronson; e dal manga vengono prodotte due serie animate di successo (questo per parlare delle cose, ovviamente, note). Negli anni '80 l'Italia ...

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling Arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

L'arte Arriva al cinema - il film evento "Michelangelo - Infinito" : Roma,, askanews, - Dopo "Caravaggio-l'Anima e il sangue", un'altra grande produzione dedicata al mondo delL'arte. Dal 27 settembre al 3 ottobre arriva al cinema il film-evento "Michelangelo - Infinito"...

Festival Adarte - Arriva la quinta edizione : spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche nel borgo di Calcata : “Credi che l’utopia sia qualcosa di impossibile?”, così Igor Mattei e Marina Biondi presentano la quinta edizione del Festival Adarte, in scena a Calcata dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Anche quest’anno, come nella precedente edizione, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche troveranno ospitalità nelle piazze e nei vicoli del centro storico della cittadina in provincia di Viterbo che, per l’occasione, ...

Proiezioni - dibattiti e anteprime : Villammare come un set - Arriva il festival del cinema Tra gli ospiti - Lo Verso - Grimaldi e Autieri : Paolo Sassanelli e poi ancora Enrico Lo Verso, Milena Miconi, Renato Carpentieri, Serena Autieri ed Eva Grimaldi. E' ai nastri di partenza la XVII edizione del 'Villammare film festival': sette giorni ...

Cinema - Arriva nelle sale Usa "Papillon" - il remake del film cult : Los Angeles, askanews, - arriva nei Cinema degli Stati Uniti il 24 agosto il film "Papillon", remake della pellicola cult con Steve McQueen e Dustin Hoffman del 1973. Già uscito a fine giugno in ...

Netflix e i festival del cinema : l’affaire Arriva a Toronto : Nuovo capitolo della saga che vede protagonisti Netflix e i festival cinematografici. Stavolta è il Toronto International Film festival ad aver manifestato la propria posizione nei confronti del colosso dello streaming, senza dichiarazioni ufficiali ma con i fatti, inserendo nel cartellone della 43esima edizione ben sette suoi film. Persino uno in più di Venezia 75, con cui condivide due titoli: 22 July di Paul Greengrass e Roma di Alfonso ...

Cinema : Arriva l'Oscar per i film popolari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arriva l'Oscar per i film popolari : le novità per la prossima edizione - Cinema - Spettacoli : novità per la prossima edizione della notte degli Oscar. Il 24 febbraio 2019, quando al Dolby Theatre di Hollywood andrà in scena la 91esima edizione degli Academy Awards, verrà assegnata una nuova ...

Il ritorno di Christo : al cinema Arriva il film su The Floating Piers : L'emozionante periodo in cui il Sebino è stato sotto i riflettori di tutto il mondo è raccontato in un film, quella diretto dal regista bulgaro Andrey Paunov. La pellicola 'Walking on Water' sarà ...

Arriva al cinema il 9 Agosto 2018 “Cattivi e cattivi” di Stefano Calvagna : Distribuito da Lake Film, Arriva nelle sale cinematografiche il 9 Agosto 2018 Cattivi e cattivi, il nuovo thriller metropolitano diretto dal cineasta romano Stefano Calvagna, autore de L’uomo spezzato e Non escludo il ritorno. Spacci, corruzione, violenza e prepotenza fanno da contorno ad una Roma natalizia, decorata di delinquenza, nella quale nessuno, nemmeno la polizia, sembra riuscire a fermare la lotta fra due bande criminali. Lo stesso ...