Anziani soli in estate | Andate al bar e a comprare il giornale Non chiudetevi in

Milano. In via Rizzoli interventi anti-caduta per aiutare gli Anziani soli : Piccoli ma funzionali interventi per migliorare la vita degli anziani che vivono nelle case popolari del Comune. Applicazione di maniglioni

Dimenticati e silenziosi sono 5 milioni gli Anziani soli : È il 9 di luglio e sono le 9 di mattina, cuore di Napoli. Una signora compone il numero 113, il numero per le emergenze. Chiede aiuto, dice che è stata rapinata. Quanti anni ha, signora? "Novantatrè". Sul posto, in zona San Carlo dell'Arena, accorre una pattuglia. Gli agenti, preoccupati dalla telefonata ricevuta, arrivano in fretta. Ma la signora non è legata, è tranquilla, sta bene, i capelli ordinati, il vestito blu. La rapina, in realtà, non ...

Anziani lasciati soli in una casa di riposo - arrestato il titolare a Ragusa : Roma, 30 giu. , askanews, La polizia di Ragusa ha arrestato un uomo per abbandono di incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. I poliziotti della squadra mobile di Ragusa e del ...

