Anticipazione Il Segreto | Gracia incinta | Hipolito diventa papà

Il Segreto anticipazioni: Marcela partorisce nel bosco con l'aiuto di Fe, ma senza Matias Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Marcela mette al mondo la sua bambina nelle peggiori condizioni, ma fortunatamente va tutto per il meglio grazie all'aiuto di Fe. Nel corso delle prossime puntate, la moglie di Matias sente che sua figlia […]

Il Segreto anticipazioni: Julieta vittima di suo padre Ignacio, nuovo arrivo a Puente Viejo Molto presto telespettatori de Il Segreto faranno la conoscenza di Don Ignacio Valquero. L'uomo si presenta a Puente Viejo come padre della dolce Julieta. Quello che però viene a galla dopo pochi giorni è che l'uomo è anche genitore della piccola, […]

Il Segreto anticipazioni: Nazaria ha un figlio, Fe scopre tutta la verità sulla moglie di Mauricio Nei prossimi episodi de Il Segreto Fe torna ad essere protagonista indiscussa della trama della soap opera spagnola. La dolce ex domestica di Francisca Montenegro si è recata in una specie di bordello per capire chi è realmente Nazaria. […]

Il Segreto anticipazioni: Prudencio sempre più furbo, Saul esce dal carcere grazie a Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Prudencio riesce a separare Saul e Julieta, attraverso un piano che coinvolge anche Donna Francisca. Il maggiore dei fratelli Ortega si trova attualmente in carcere, accusato della morte del professore dell'università che frequentava. […]

Il Segreto anticipazioni: Carmelito viene rapito, Candela fugge da Puente Viejo Nelle prossime puntate de Il Segreto, il figlio di Candela e Severo viene rapito. Il tutto accade durante il matrimonio di Adela e Carmelo. I due coniugi Santacruz lasciano in custodia Carmelito a Venancia, la quale si offre volontaria, restando a casa insieme al […]

Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo cade e perde la memoria Protagonista delle nuove anticipazioni de Il Segreto è Don Anselmo. L'amatissimo sacerdote di Puente Viejo torna al centro dell'attenzione. Era da tempo che il buon prete non ne combinava una delle sue. Questa volta, però, pare sia tutta colpa della dolce Gracia. Indaffarata nelle faccende […]