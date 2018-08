Anteprima Sky | Giorgia Cenni volto femminile di Calcio Show Via Onofri e Muraro

blogo

(Di lunedì 6 agosto 2018) Commentatori che vanno, commentatori che – forse – rinnovano. C’è ancora movimento a Sky Sport a poche settimane dall’inizio del campionato, con l’avvento di Dazn che costringe la tv satellitare a rivedere un po’ la sua rosa.Tre gare di A per ogni giornata più tutta la serie B verranno gestite dal gruppo Perform. Motivo per cui si dovrà alleggerire la lista dei “talent”per evitare un'inevitabile sovrabbondanza.Ecco allora chiudersi dopo tanti anni la collaborazione con Claudio. La spalla tecnica non è stata confermata da Sky e non è escluso a questo punto che possa avviare dei contatti proprio con Dazn. Assieme a lui abbandona anche Carlo, mentre è tutt’ora da definire la posizione di Renato Zaccarelli.Si attendono inoltre notizie sulla situazione di Daniele Adani. L’ex interista va verso il rinnovo di contratto con l’azienda di Rogoredo, dopo i lunghi tira e molla ...