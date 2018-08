Anno scolastico 2018-2019 | tutti i ponti e le festività

Licei brevi - si parte dall'Anno scolastico 2018-2019 : tutte le novità : Con l'anno scolastico 2018/2019 inizia una sperimentazione che avvicina l'Italia all'Europa. In 192 scuole selezionate dal...

L'obbligo sui vaccini slitta all'Anno scolastico 2019-2020 : Sono stati approvati in Senato gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega che rinviano all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso a scuola ai bambini non vaccinati. Gli emendamenti sono passati con 149 voti favorevoli e 100 contrari. Solamente un senatore si è astenuti. Questi emendamenti sui vaccini, approvati ieri in Commissione Affari costituzionali, hanno scatenato una vera e propria bagarre politica.La deputata di Forza ...

Vicenza. Mezzi : tariffe invariate per il prossimo Anno scolastico : L’ente di governo del trasporto pubblico di Vicenza ha fissato le nuove tariffe del trasporto urbano ed extraurbano per il

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio Anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Scuola - c'è il decreto : 57mila assunzioni per il prossimo Anno scolastico : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il...

Vaccinazioni - per il prossimo Anno scolastico basterà un’autocertificazione : Secondo gli annunci fatti oggi dalla ministra della Salute Giulia Grillo, domani potrebbe essere ufficiale un provvedimento del governo che consentirà ai genitori di presentare solo un'autocertificazione per i ragazzi che frequenteranno il prossimo anno scolastico.Continua a leggere

Scuola : Donazzan - mancano docenti magistrali a due mesi da inizio Anno scolastico : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – ‘mancano solo due mesi all’inizio dell’anno scolastico 2018/19: un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni stanno dimostrando sul tema di docenti magistrali. Migliaia di ‘professionisti dell’educazione’, che già hanno avuto modo di dimostrare il loro valore sul campo, non sanno cosa aspettarsi per il loro futuro e per quello dei ...

