Android 9 Pie è ufficiale e già pronto al download per 5 smartphone

Galaxy X : smartphone Android pieghevole - il più costoso di tutti : Galaxy X è lo smartphone Android più atteso di sempre, anche da chi non è proprio il fan più accanito di Samsung. Il motivo è presto detto, rivoluzionerà il modo in cui concepiamo i dispositivi mobili, dal 2019 (se sarà l’anno decisivo) tutto cambierà nel mercato degli smartphone. Galaxy X: l’anno prossimo, prezzo elevato Certo, il cambiamento non sarà improvviso, saranno in tanti a seguire la strada aperta dalla società sudcoreana, ...