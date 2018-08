Ancora con gli occhi al cielo | si avvicina l' appuntamento con le stelle cadenti di agosto

Vaccini - è Ancora scontro. Ministro Grillo : "Allo studio ddl con obbligo flessibile" : ... Fnomceo, è arrivato un appello: " Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il Ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle ...

L'estate non è finita - farà Ancora caldo ma con qualche temporale - : Chi si aspettava un totale refrigerio resterà deluso. Già da lunedì 6 agosto, però, rovesci interesseranno soprattutto i rilievi alpini e quelli appenninici centro-meridionali. Attenzione alle ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna - speranze di qualificazione Ancora in piedi : Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali di Softball battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0. Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in ...

Gregorio Paltrinieri - ora è il tempo delle scelte. Avversari mai così forti : accoppiata con la 10 km Ancora possibile? : Dopo aver vinto tre Europei e due Mondiali di fila nei 1500 sl, oltre alle Olimpiadi di Rio 2016, per Gregorio Paltrinieri si è palesato il giorno che, prima o poi, arriva per tutti gli sportivi: quello della sconfitta. Le condizioni fisiche rappresentano un’attenuante non da poco: difficile gareggiare con gastroenterite e febbre a 37.6. Il 23enne carpigiano, da vero uomo prima ancora che da immenso fuoriclasse, ha deciso di provarci ...

L'Africa Ancora protagonista della 20ª edizione di Dromos - lunedì sera a Tharros - con la cantante maliana Fatoumata Diawara. : Classe 1982, la poliedrica artista maliana vanta al suo attivo una prolifica attività nel mondo del cinema, dove ha esordito nel 1997 grazie all'intuizione del cineasta Cheick Oumar Sissoko che l'ha ...

Ancora spaccio a Borgonovo - arrestato 24enne con 12 dosi : Palpeggiano le coetanee in classe, due 15enni accusati di violenza sessuale di gruppo 3 Litigano per un programma tv e si picchiano: denunciati i due richiedenti asilo 4 Via Torricella, il questore ...

Motocross - GP Belgio MXGP 2018 : risultato e classifica gara 2. Jeffrey Herlings vince col brivido! Tony Cairoli Ancora secondo : Altro giro, altro dominio di Jeffrey Herlings, che si prende anche gara 2 aggiudicandosi il GP del Belgio di MXGP. L’olandese è stato più forte di tutto, anche di una caduta arrivata proprio nell’ultimo giro, quando il pilota della KTM è scivolato in curva. Un piccolo passo falso che però non ha messo in discussione la sua vittoria, perché il vantaggio era già incolmabile per gli altri, Tony Cairoli su tutti, ancora una volta ...

Katia Serra - attacco alla Rai : 'Cacciata con un sms. Ancora oggi mi chiedo perché...' : Da un anno esatto, Katia Serra non fa più parte di Rai Sport . Una delusione che, però, non ha Ancora metabolizzato. Tanto che oggi si sfoga e picchia durissimo contro Viale Mazzini: 'Un anno fa mi sono ritrovata fuori dalla Rai , dall'oggi al domani, con ...

Google Assistant : l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe - mentre cambia Ancora la grafica : Google Assistant aggiunge una gesture per visualizzare l'istantanea visiva, mentre piccoli cambiamenti grafici si preparano all'arrivo di Android P. L'articolo Google Assistant: l’istantanea visiva verrà attivata con uno swipe, mentre cambia ancora la grafica proviene da TuttoAndroid.

Fabio Di Giannantonio - GP Repubblica Ceca 2018 : “La prima vittoria è speciale! Ora voglio continuare così : il meglio deve Ancora venire!” : È un Fabio Di Giannantonio raggiante quello che si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD dopo il GP della Repubblica Ceca. E non poteva essere altrimenti perché a Brno è arrivata finalmente la prima vittoria della carriera. “È fantastico! Una sensazione incredibile, la prima vittoria speciale“, ha esordito il pilota romano. “Ringrazio il team per il lavoro fantastico che ha fatto. Abbiamo spinto per tutto il ...