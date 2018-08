Anche su Rai 2 e sui rotocalchi nazionali la Sagra più grande d’Italia

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta Anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

"Anche le vie legali per difendere la Rai" : "Io spero che non facciano ancora forzature. L'idea della lottizzazione che hanno avuto della funzione del presidente senza un profilo alto, riconoscibile e rassicurante è stata bocciata. Spero che adesso ragionino e non si facciano prendere dall'ansia di potere e di occupazione anche di cariche di garanzia come la presidenza Rai". Lo dice Maurizio Martina, segretario del Pd, intervistato dal Gazzettino.Se la maggioranza restasse ferma su ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - la programmazione Rai (Anche sul grande schermo) : Venezia 75 in tv sui canali Rai: la tv di Stato si conferma main media partner della Mostra del cinema di Venezia, che nel 2018 celebra la sua 75esima edizione. Un programma di gran pregio per la Mostra, che presenta in Concorso e Fuori Concorso pellicole molto attese e primizie di gran interesse.prosegui la letturaMostra del cinema di Venezia 2018, la programmazione Rai (anche sul grande schermo) pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 ...

Cantando Ballando - Roberto Tagliani a Blogo : "Facciamo picchi di ascolto più alti Anche di Rai e Mediaset" : Un giorno è in provincia di Brescia, quello dopo a Riva del Garda, quello dopo ancora in provincia di Ferrara alla Festa delle Rane: solo ad agosto ha 20 date sparse per la penisola. Roberto Tagliani gira l'Italia e fa ballare migliaia di persone. Chi è? Il granitico conduttore di Cantando Ballando, la celebre trasmissione di Canale Italia 83 dedicata alla musica da pista. "È la trasmissione più amata dalle famiglie italiane. Piace ...

Higuain al Milan - i saluti social degli ex compagni della Juve : 'Ci mAncherai fratello' : Inserito nel maxi scambio che coinvolge anche Bonucci e Caldara , l'attaccante argentino ha salutato il mondo bianconero per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, accettando l'offerta ...

SKINHEAD ITALIANI MERCENARI IN UCRAINA/ Video ultime notizie : Anche il figlio di una dirigente della Lega : MERCENARI ITALIANI nella guerra in UCRAINA: 6 arresti e diversi indagati. Arruolati per combattere per la Russia: le ultime notizie sulle indagini dei carabinieri del Ros(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:45:00 GMT)

European Championships 2018 : come vederli in tv? La programmazione completa sulla Rai - offerti Anche tanti streaming : Ormai ci siamo. Gli European Championships 2018 stanno per cominciare. Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Manifestazioni che si terranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) ed a Berlino (Germania). La neonata competizione multisportiva, infatti, prevede ...

Serie B - anticipo del venerdì Anche sulle reti Rai : Oltre che in streaming su Dazn, l’anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l’assemblea di Lega B ha accettato l’offerta della tv pubblica, poco inferiore ai tre milioni di euro. E’ stata invece ritenuta insufficiente la proposta della Rai per i diritti esclusivi radiofonici e degli highlights del campionato, e si proseguirà con trattative private. ...

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola Anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)