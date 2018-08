Alpini nel Rio Grua continua la pulizia dei torrenti a Borgomanero

Due giovani Alpinisti sloveni bloccati sulla Cima del Vallone nelle Alpi Giulie : Per cause di forza maggiore l'elisoccorso si è potuto alzare in volo solo questa mattina. Gli uomini del Cnsas del Fvg hanno mantenuto i contatti via telefono con gli escursionisti tutta la notte.

Incidente in Svizzera : Alpinista 54enne muore nella regione dell’Eiger : Un alpinista svizzero ha perso la vita ieri mattina nella regione dell’Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta: lo ha reso noto il ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese e la polizia cantonale. L’Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l’uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il 54enne, residente nel cantone di Berna, stava procedendo insieme ad ...

Mondiali 2018 : la Francia vola in Finale! I transAlpini per la terza volta nella loro storia nell’atto conclusivo. Sono battibili? : La Francia centra il proprio obiettivo: in Finale mondiale per la terza volta nella loro storia, dopo il 1998 ed il 2006. Un successo pienamente meritato quello dei transalpini a San Pietroburgo contro il Belgio. L’1-0 firmato dalla rete di Samuel Umtiti è valso il trionfo ma il passivo tra le due compagini sarebbe potuto essere ben superiore se non ci fosse stato uno straordinario Thibaut Courtois ad opporsi ai calciatori di Didier ...

Piemonte : sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino - dispersi due Alpinisti tedeschi : In corso le ricerche di due escursionisti tedeschi dispersi da ieri: il Soccorso Alpino Valdossola è impegnato nella zona del lago del Cingino a 2.045 metri di altitudine, in alta valle Antrona. I due alpinisti sono stati sorpresi dalla grandine ed hanno chiesto aiuto alla Rega, il soccorso aereo svizzero, che ha lanciato l’allarme. L'articolo Piemonte: sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino, dispersi due alpinisti ...

Indagine nel passato per sapere di chi sono i resti dell'Alpinista sconosciuto : Non "chi lo ha visto", ma "chi lo ha amato". L'esigenza di dare un nome a dei resti umani rinvenuti circa 15 anni orsono, più che dall'obbligo giuridico della Procura della Repubblica di Aosta, nasce ...

Incidenti in montagna - sciAlpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese : Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Continua a leggere L'articolo Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese proviene da NewsGo.