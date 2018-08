“Almeno 5 morti” L’aereo si schianta nel parcheggio affollato | in pieno giorno

caffeinamagazine

: Almeno 91 morti per il terremoto in Indonesia - #Almeno #morti #terremoto #Indonesia - zazoomnews : Almeno 91 morti per il terremoto in Indonesia - #Almeno #morti #terremoto #Indonesia - zazoomblog : Sisma in Indonesia almeno 91 morti nellisola di Lombok: centinaia i feriti - #Sisma #Indonesia #almeno #morti - zazoomnews : Terremoto in Indonesia almeno 39 morti: anche un bimbo di un anno - #Terremoto #Indonesia #almeno #morti: -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il rumore improvviso, sempre più forte. L’aereo che perde quota e inizia a puntare verso il suolo, con i passanti a darsi a una fuga disperata vedendo il mezzo avvicinarsi sempre più. Poi lo schianto violentissimo in strada. Un incidente terribile e con un bilancio purtroppo grave quello che si è verificato nelle scorse ore, intorno alle 12.30 orario americano. Cinque persone sono morte così, uccise nello spaventoso incidente aereo andato in scena a Santa Ana, nella parte sud dello stato della California, negli Stati Uniti. Come raccontato dalle testate locali, un piccolo aereo da turismo ha perso improvvisamente quota durante il volondosi sulle auto che erano in sosta neldi un centro commerciale della zona. Il dramma si è verificato quando il mezzo, poi riconosciuto come un bimotore Cessna, si preparava ad atterrare all’aeroporto John Wayne della ...