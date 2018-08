Almeno 140 morti per il sisma in Indonesia Tra gli italiani bloccati anche Aldo Montano

Ciclone in Myanmar : Almeno 5 morti e 1400 case distrutte : Un Ciclone si è abbattuto sul Myanmar, provocando la morte di almeno 5 persone e la distruzione di circa 1400 abitazioni. Una persona, in particolare, è stata travolta dagli alberi, mentre due vittime sono legate ad un disastro elettrico. Altre due persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto una barca. L'articolo Ciclone in Myanmar: almeno 5 morti e 1400 case distrutte sembra essere il primo su Meteo Web.