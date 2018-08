Allerta meteo Veneto | stato di attenzione per temporali in montagna

Allerta meteo - ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

“Italia infernale”. Meteo - Allerta massima : dalla Spagna arriva la ‘Palla bollente’ : È stato un fine settimana rovente su gran parte della Penisola iberica, che ha vissuto l’ondata di caldo africano tra le più intense degli ultimi decenni. Tra sabato e domenica le colonnine di mercurio hanno superato in molte città i 40°C, infrangendo diversi record. Sono almeno 8 le località in Portogallo che hanno ritoccato verso l’alto il loro record di temperatura massima, tra cui anche Lisbona. La città lusitana ha infatti ...

Maltempo - Allerta meteo a Milano : monitorati Seveso e Lambro : allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali a partire alla mezzanotte di oggi. Il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – si spiega in una nota – ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, nel centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato – si aggiunge ...

Allerta meteo - rischio grandine dal pomeriggio : da Roma a Napoli temporali "flash" : A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: Allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito meteo.it «a causa di infiltrazioni fresche...

Allerta meteo - rischio grandine dal pomeriggio : da Roma a Napoli temporali 'flash' : A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: Allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito meteo.it ' a causa di infiltrazioni fresche da nord-est dai ...

Allerta meteo Campania : maltempo dalle 14 alle 20 : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi su tutto il territorio. In particolare, sono previste precipitazioni locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Allerta rossa per il caldo in 12 città - ma arrivano i temporali : è un meteo pazzo : Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: previsti...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile per i forti temporali del weekend al Centro/Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Aria moderatamente più fresca proveniente dall’Europa orientale raggiungerà le aree più a sud dell’Italia favorendo, nella giornata di domani, condizioni di instabilità più diffuse, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta meteo Estofex : rischio di alluvioni lampo - forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per alluvioni lampo, forti raffiche convettive di vento e grandine di grandi dimensioni per l’Italia, le Alpi, la Corsica e i Balcani. Stesso livello di Allerta per il Mar Ionio e il Mar Tirreno nordoccidentali per trombe marine. Un flusso zonale si rafforza sulle Isole Britanniche e la Scandinavia. Un’aria marittima leggermente più fresca si ...

