All' ambasciata USA in Giappone si è svolta una manifestazione di protesta

Scoperta spia russa All'ambasciata Usa a Mosca : aveva accesso Alle agende di Obama e Clinton : Insomma uno smacco, l'ennesimo per un'agenzia federale che negli ultimi anni è già assurta agli onori della cronaca per una serie di debacle che portarono proprio il presidente Obama a cambiarne i ...

L'ambasciata di Berlino 'richiama' i tedeschi : "Non rubate la sabbia dAlla Sardegna" : Multe per migliaia di euro per i turisti sorpresi a portar via ricorsi dalle spiagge dell'isola. La Forestale attiva un numero per le segnalazioni

Gli 007 americani : "Una spia russa ha lavorato per più di 10 anni All'ambasciata Usa di Mosca" : A leggere la storia sembra di avere tra le mani il copione di un film che ha come protagonista una astuta signora russa che per anni riesce a intrufolarsi nell'ambasciata americana, carpendone tutti i segreti, avendo accesso a tutti i sistemi di comunicazione. E invece non è un film: gli 007 americani hanno smascherato una spia che per oltre dieci anni ha lavorato nell'ambasciata Usa a Mosca. Lo rivela il britannico Guardian, ripreso dai ...

Scoperta una spia russa All'ambasciata Usa di Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Una sospetta spia russa ha lavorato per anni All’ambasciata americana a Mosca : Si è cominciato a sospettare di lei nel 2016, la scorsa estate è stata licenziata, ha raccontato il Guardian The post Una sospetta spia russa ha lavorato per anni all’ambasciata americana a Mosca appeared first on Il Post.

Scoperta una spia russa All'ambasciata Usa di Mosca - : Lo rivela il Guardian . Si tratta di una donna che ha lavorato dieci anni per il Secret Service, l'agenzia federale che si occupa della sicurezza delle alte cariche dello Stato. Il fatto risale al ...

Roma - esplosione davanti All'ambasciata turca : sul marciapiede si apre un cratere : esplosione a Roma davanti l'ambasciata turca. È accaduto intorno alle 14 in via Palestro, in zona Castro Pretorio. Secondo quando si apprende, lo scoppio non ha provocato feriti, ma avrebbe causato l'...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la prima impensabile foto ufficiale All'ambasciata svizzera : E anche in quest'occasione, Salvini ha continuato a scardinare gli schemi della politica: la foto ufficiale? Un selfie , nel quale i due si mostrano sorridenti, per la prima volta insieme a un evento ...

L'ambasciata USA a Londra mette All'asta 1200 rotoli di carta igienica : Non è soltanto L'ambasciata USA a Londra a tenere un'asta bizzarra, però: sono diverse le delegazioni statunitensi in giro per il mondo che hanno optato per quest'opzione. Due si stanno tenendo, al ...

Cina - attentato All’ambasciata Usa. Le autorità minimizzano : “Caso isolato” : “Un caso isolato”. Così le autorità cinesi cercano di minimizzare l’esplosione avvenuta giovedì in prossimità dell’ambasciata americana a Pechino. Secondo l’account Weibo del dipartimento della sicurezza pubblica della municipalità, il colpevole sarebbe un 26enne della Mongolia, visto da alcuni testimoni oculari detonare inavvertitamente l’ordigno – fabbricato con dei fuochi d’artificio – ...

Pechino - bomba All'ambasciata Usa : l'attentatore un 26enne mongolo : Potente esplosione davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Colpite le persone in coda per chiedere un visto. Visti una donna cosparsa di benzina e un uomo con una bomba Segui su affaritaliani.it

Pechino - esplosione davanti All'ambasciata Usa | Ferito l'uomo che ha tentato di lanciare una bomba : Un uomo avrebbe tentato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell'edificio ma l'ordigno gli sarebbe scoppiato tra le mani. Un testimone avrebbe visto la polizia portare via una donna "che si era cosparsa di benzina"

Pechino - Bomba fuori dAll'ambasciata Usa : L'esplosione La deflagrazione è avvenuta a sud-est del complesso diplomatico , considerato il più sicuro al mondo, verso le 13 ora locale , le 7 in Italia, . 'Secondo l'ufficiale di sicurezza ...

Bomba fuori dAll'ambasciata Usa : L'attentatore è un 26enne mongolo : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l'esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all'esterno della cancellata del compound diplomatico.--E' un uomo di 26 anni, proveniente dalla regione autonoma della Mongolia Interna, L'attentatore che oggi ha fatto esplodere un ordigno ...