Alla galleria Artender di Alassio | mostra dell' artista bolognese Rubens Fogacci e

Alassio - Alla galleria Artender una mostra dell'artista bolognese Rubens Fogacci : Le sue canzoni sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d'Aosta raggiungendo un pubblico vasto ed eterogeneo. Ha aperto il ...

Roma : Apertura straordinaria Alla galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea : Roma – Mercoledì 25 luglio 2018 proseguono gli appuntamenti estivi serali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in concomitanza delle aperture straordinarie a 1 euro dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). Saranno visitabili tutte le mostre: Time is Out of Joint; le due antologiche, curate da Giuseppe Appella, Carlo Lorenzetti. Realtà in equilibrio, Bruno Conte. Realtà in equilibrio; la nuova mostra di questa ...

Roma. Lavori illuminazione Nuova CirconvAllazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Oggi, lunedì 16 luglio, partono i Lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria

Al via lavori illuminazione Nuova CirconvAllazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Lunedì 16 luglio partono i lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria Nomentana, e della Galleria Giovanni XXIII nel tratto iniziale a partire dallo svincolo di Viale Antonino di San Giuliano, per circa 800 metri, in direzione Pineta Sacchetti. L’intervento prevede, in entrambe le gallerie, la ricostruzione dell’impianto di illuminazione con adeguamento alle nuove normative ...

Lavori in galleria : Superstrada e nuova Lecco-BAllabio chiuse : Lecco, 1 luglio 2018 " Lavori in galleria , Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse di notte. Il raccordo per la la Valsassina sarà chiusa da Lecco a Ballabio da domani sera, lunedì, fino a giovedì, ...

Nascondere Foto Scaricate Da WhatsApp DAlla galleria Android (Per Singole Chat) : Nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta Android: da oggi è più facile Nascondere e non fare vedere Foto e video Scaricate da WhatsApp nella Galleria. Ecco come Nascondere e non fare vedere Foto e video scaricati da WhatsApp Dalla Galleria Android Una nuova versione di WhatsApp Beta per Android permette di scegliere se mostrare i media (di ogni singola chat WhatsApp) […]

Nascondere Foto Scaricate Da WhatsApp DAlla galleria Android (Per Singole Chat) : Nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta Android: da oggi è più facile Nascondere e non fare vedere Foto e video Scaricate da WhatsApp nella Galleria. Ecco come Nascondere e non fare vedere Foto e video scaricati da WhatsApp Dalla Galleria Android Una nuova versione di WhatsApp Beta per Android permette di scegliere se mostrare i media (di ogni singola chat WhatsApp) […]

Eliminare video e immagini WhatsApp dAlla galleria del telefono? L’aggiornamento definitivo : Grandissima novità che riguarda la possibilità di Eliminare video e immagini WhatsApp dalla galleria del proprio smartphone: è il plus dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, appena reso disponibile in beta per il sistema operativo Android nella sua versione 2.18.194. Di che cosa si tratta più nello specifico? A dire la verità, gli sviluppatori hanno lavorato non per Eliminare video e immagini WhatsApp dalla galleria del ...

Falso Allarme esplosioni - panico nella metro di Roma : passeggeri evacuati in galleria : Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari Romani - già macchiata dall'

OUTLINE : Mostra fotografica di Camilla Borghese Alla galleria Spazio Nuovo Contemporary Art : Galleria Spazio Nuovo Contemporary Art A cura di Guillaume Maitre e Paulo Pérez Mouríz Inaugurazione mercoledì 6 giugno 18.30, alla presenza dell’artista dal 6 giugno al 7 luglio 2018 – Via D’Ascanio 20 (Piazza Firenze), Roma Spazio Nuovo è lieta di presentare le opere fotografiche di Camilla Borghese, dal 6 giugno al 7 luglio 2018. L’amore di Camilla Borghese per le architetture, le forme rigide o sinuose degli edifici, le strutture ...

Alla galleria Lo Magno di Modica - Emanuele Giuffrida : In occasione del finissage della mostra omonima, l'artista originario di gela sarà presente a Modica. Protagonista il tendone di un circo