Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli | le parole sul duetto con la Mannoia

La svolta sexy di Alessandra Amoroso su Instagram : Alla soglia dei suoi 32 anni Alessandra Amoroso ha deciso di regalare ai suoi follower una foto sensuale su Instagram, con una svolta sexy del tutto inaspettata. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, nel corso degli anni Alessandra Amoroso è riuscita a costruire una carriera solida e costellata di successi. Nonostante ciò non ha mai dimenticato le sue origini e, anche quest’estate, ha scelto di trascorrere le sue ...

Alessandra Amoroso : il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone : Il compleanno di Annalisa Scarrone: il gesto d’affetto di Alessandra Amoroso Le vere amicizie nel mondo della musica esistono. Ne sanno qualcosa Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, ormai amiche da tempo. Entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi (Sandrina ha vinto nel 2009, mentre Nali è arrivata seconda nel 2011), le due si sono […] L'articolo Alessandra Amoroso: il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone proviene da ...

Alessandra Amoroso : il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone : Il compleanno di Annalisa Scarrone: il gesto d'affetto di Alessandra Amoroso Le vere amicizie nel mondo della musica esistono. Ne sanno qualcosa Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, ormai amiche da tempo. Entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi , Sandrina ha vinto nel 2009, mentre Nali è ...

Alessandra Amoroso - la posa sexy da salentina verace | FOTO : La cantante ha postato uno scatto molto sensuale corredato da una didascalia che esalta le sue origini nella terra de "lu...

In arrivo il nuovo album di Alessandra Amoroso - presto singolo e videoclip girato a Burano : Il nuovo album di Alessandra Amoroso sta per arrivare. Le ultime indiscrezioni riportate da All Music Italia parlando di in ritorno sulle scene già nel mese di agosto, con un singolo che sarà accompagnato da un video girato a Burano. L'annuncio del ritorno dell'artista è arrivato qualche mese fa tramite le pagine ufficiali dedicate all'artista, che aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per dare vita a nuova musica ...

Alessandra AMOROSO/ È lei la "figlia adottiva" di Fiorella Mannoia (Amiche in Arena) : ALESSANDRA AMOROSO è tra la cantanti convocate da Loredana Bertè in occasione del concerto-evento Amiche in Arena, in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:08:00 GMT)

Scaletta Amiche in Arena su Canale5 con Alessandra Amoroso - Emma - Elisa e le altre ospiti di Loredana Bertè : Amiche in Arena su Canale5 per una serata completamente dedicata alla musica e alle donne. Torna in prima serata il concerto che Loredana Bertè e alcune delle sue colleghe hanno tenuto in occasione dei 40 di carriera dell'artista di Bagnara Calabra, con il chiaro obiettivo di sostenere le donne vittime di violenza. Il concerto si è tenuto all'Arena di Verona a settembre del 2016, ma era già stato trasmesso su Canale5 a qualche mese dal live. ...

Alessandra Amoroso/ Video - matrimonio in arrivo? Per il momento Sandrina fa la zia (Amiche in Arena) : Alessandra Amoroso è tra la cantanti convocate da Loredana Bertè in occasione del concerto-evento Amiche in Arena, in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:06:00 GMT)

Alessandra Amoroso - sfogo nostalgico sui social : "Mi mancate ogni giorno di più" : Alessandra Amoroso ha sempre mostrato tutto di sé alla sua ‘Big Family’, il circolo virtuale dei fan con cui condivide tutto, gioie, successi, sorrisi, ma anche nostalgie e momenti di tristezza. Il luogo...

Alessandra Amoroso ‘perché mi gufate’ sul matrimonio : L’amore va sempre a gonfie vele, ma non necessariamente deve approdare in una chiesa per le nozze, così davanti alle insistenze dei fan alimentate da un’indiscrezione della rivista Chi, Alessandra Amoroso è dovuta intervenire per tacitare ogni voce. Nei giorni scorsi aveva preso fuoco il web sotto la spinta di una voce per cui entro l’anno la cantante salentina sarebbe giunta all’altare con il fidanzato Stefano ...

Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani?/ Arriva la secca smentita : “Ma perché mi gufate?” : Alessandra Amoroso sposa Stefano Settepani? Arriva la secca smentita dell'artista salentina: “Ma perché mi gufate?”, ecco la replica al gossip degli ultimi tempi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Alessandra Amoroso smentisce le nozze con Stefano Settepani nel 2018 : “Perché mi state gufando?” : Alessandra Amoroso smentisce le nozze con Stefano Settepani, che in molti avevano dato per certo entro il 2018. L'artista è dovuta intervenire per mettere un freno alle voci che la vedevano raggiungere l'altare entro l'anno. Le parole della cantante di Galatina sono arrivate da una delle sue Stories di Instagram, nella quale ha voluto ribadire l'assoluta falsità delle notizie circolate nelle ultime ore con un sonoro: "Non è vero, perché mi ...

Alessandra Amoroso si sposa? La sua risposta su Instagram : Alessandra Amoroso si sposa? A rispondere al gossip che circola ormai da mesi ci ha pensato la stessa cantante su Instagram. Dopo il successo ad Amici e la fine dell’amore con lo storico fidanzato Luca De Salvatore, la Amoroso ha finalmente trovato la serenità fra le braccia di Stefano Settepani. Il produttore, che lavora per la Fascino, società di produzione Maria De Filippi, ha alle spalle un matrimonio finito e due figli, e ha ...

Alessandra Amoroso si sposa? La cantante rompe (finalmente) il silenzio : E adesso, finalmente, parla lei, Alessandra Amoroso, in queste ultime ore data come probabile imminente sposa del compagno Stefano Settepani. Il settimanale Chi ha diffuso la notizia secondo cui...