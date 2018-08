Aldo Montano nel terremoto in Indonesia Lui e Olga Plachina nell' albergo crollato

Indonesia - paura per Aldo Montano - crolla l'hotel dove era con la moglie : «Salvi perché eravamo fuori a cena» : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

“Il boato - poi l’apocalisse”. Aldo Montano e la moglie vivi per miracolo dopo il terremoto a Bali : Continua ad aumentare il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, salito a 142 morti accertati e oltre 200 feriti. Lo ha annunciato Rosiady Sayuti, funzionaria dell’amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all’emittente televisiva Metro. Il bilancio ufficiale, tuttavia, resta fermo a 91 morti. Migliaia di edifici sono stati danneggiati dalla scossa di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola di Lombok. ...

Scherma - che paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il terremoto - salvo perché era a cena : Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l’argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l’hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori ...

Terremoto Bali - paura per Montano e la moglie in vacanza : il loro hotel è crollato - Aldo e Olga vivi per miracolo : Aldo Montano e la moglie Olga Plachina in Indonesia al momento del terribile Terremoto che ha devastato Bali e le isole adiacenti Una notte di terrore quella di Aldo Montano e sua moglie Olga Plachina. I due piccioncini volati alle isole Gili (Indonesia) per una vacanza unica hanno vissuto attimi di paura a causa del forte Terremoto che ha coinvolto il posto. Un sisma di 6.9 ha provocato distruzione e morte a Bali ed in tutta la regione, ...

Aldo Montano - quasi quarant’anni con medaglia (d’argento) : «Sono convinto che l’appuntamento per il gradino più alto del podio è solo rimandato». Non l’ha detto un ventenne alle prime esperienze nel mondo dello sport che conta, ma un quasi quarantenne che non ha nessuna intenzione di appendere la sciabola al chiodo. Aldo Montano ha vinto con Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele l’argento a squadre nella sciabola maschile ai mondiali di scherma di ...