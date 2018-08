Aldo Montano e la moglie a Bali | crolla il loro albergo per il terremoto

Indonesia - paura per Aldo Montano - crolla l'hotel dove era con la moglie : «Salvi perché eravamo fuori a cena» : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

“Il boato - poi l’apocalisse”. Aldo Montano e la moglie vivi per miracolo dopo il terremoto a Bali : Continua ad aumentare il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, salito a 142 morti accertati e oltre 200 feriti. Lo ha annunciato Rosiady Sayuti, funzionaria dell’amministrazione provinciale di Nusa Tenggara Occidentale all’emittente televisiva Metro. Il bilancio ufficiale, tuttavia, resta fermo a 91 morti. Migliaia di edifici sono stati danneggiati dalla scossa di magnitudo 7.0 che ha colpito l’isola di Lombok. ...

