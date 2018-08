Albissola marina | turisti parcheggiano l’auto in riva al mare tra gli ombrelloni

Flavio Caroli "racconta l'arte" ad Albissola Marina : Sabato 4 agosto alle ore 21,15 in Piazza Concordia ad Albissola Marina : Lectio Magistralis dello storico dell'arte Flavio Caroli dal titolo "L'arte italiana in quindici week end e mezzo" , Mondadori, .

Albissola marina - camion vola giù dal viadotto - si abbatte su un’auto e sfiora una donna : Si è sfiorata la tragedia questa mattina, poco dopo le 8, ad Albissola Marina nella zona di viale Faraggiana e via Perata. Un camion frigorifero che percorreva l’autostrada A 10 in direzione Genova ha sfondato il guardrail , è volato giù dal viadotto Faraggiana (da un’altezza di circa sei metri), si è abbattuto sulla strada sottostante , finendo ...