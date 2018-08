Al via l’eliminazione di una decina di dossi in prossimità dell’ospedale

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Vi via ni si prende la rivincita - dominio assoluto nell’eliminazione : Un’esultanza di rabbia, per dimenticare la delusione della tempo race di qualche ora fa. La sessione serale degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia) vede un Elia Viviani prende rsi subito la rivincita nell’omnium, specialità nella quale è campione olimpico in carica: l’azzurro si aggiudica l’eliminazione, terza prova su quattro, e si lancia verso il gran finale della corsa a punti. Una gara davvero in ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 : Elia Viviani è un treno - l’azzurro vince in scioltezza l’eliminazione : Il ciclista azzurro non dà scampo ai propri rivali nell’eliminazione, niente da fare per Thomas nella sfida finale Prova perfetta di Elia Viviani, il ciclista azzurro vince l’eliminazione e conquista la seconda posizione nella classifica generale dell’Omnium agli Europei di Ciclismo su strada. Quaranta punti mai in discussione quelli dell’azzurro, che domina in lungo e in largo una gara che vede cadere uno ad uno i ...