Al Bano e il ritiro dalle scene | ‘Tutte balle’

tvzap.kataweb

: RT @IlPaoloGiordano: Al Bano smentisce di avere mai annunciato il ritiro. A me lo ha annunciato, l’ho scritto e, se vuole, gli ricordo dove… - morena_faenza : RT @IlPaoloGiordano: Al Bano smentisce di avere mai annunciato il ritiro. A me lo ha annunciato, l’ho scritto e, se vuole, gli ricordo dove… - MicheleImberti : RT @IlPaoloGiordano: Al Bano smentisce di avere mai annunciato il ritiro. A me lo ha annunciato, l’ho scritto e, se vuole, gli ricordo dove… - LaFraPuntillosa : RT @IlPaoloGiordano: Al Bano smentisce di avere mai annunciato il ritiro. A me lo ha annunciato, l’ho scritto e, se vuole, gli ricordo dove… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ildi AlCarrisi è una storia ancora tutta da scrivere, e per il momento può aspettare. Malgrado le recenti voci di una pausa necessaria per consentire all’artista di Cellino San Marco di riprendersi dai numerosi impegni professionali in coppia con la ex Romina Power (che sarebbe stata rimproverata da Loredana Lecciso proprio in merito alla mole di lavoro), e malgrado fosse stato lui stesso ad annunciare un, il cantante sembra aver fatto marcia indietro. In un’intervista per VelvetMag, quando gli viene chiesto se è vero che necessiti di un periodo di riposo per la voce, Alreplica: “Ma chi le tira in ballo! Tutte balle! I giornali devono vendere e per vendere devono inventarsi parecchie balle”. Al, tra palco e tv Come se non bastasse il buon Carrisi ha in serbo anche numerosi progetti non solo canori ma anche televisivi ...