Aggredisce ragazza che si salva con lo spray al peperoncino | ' Craxi il nigeriano' verso

Questa ragazza risponde alla molestia - ma lui torna sui suoi passi e la Aggredisce . Le immagini riprese dalle telecamere : Marie Laguerre stava torna ndo nella sua casa nel diciannovesimo arrondissement di Parigi. A un certo un uomo le è passato accanto e, come racconta la ragazza in un lungo post su Facebook, le ha rivolto frasi sessiste. Lei ha risposto alle offese e lui, dopo qualche secondo, è torna to indietro e la ha aggredita. Il tutto, davanti a decine di persone sedute ai tavoli di un bistrot. La ragazza ha sporto denuncia alla polizia: “È ora che ...

A Palermo un pitbull Aggredisce una ragazza e le strappa a morsi il braccio destro : A salvarle la vita è stata la madre, che si è lanciata in suo aiuto per impedire che il pitbull non si fermasse ai morsi al suo braccio destro, che si è staccato dal corpo in tre parti, tra le urla lancinanti della ragazza. La giovane F.A., che ha 23 anni, si trovava in via Agnetta a Palermo, davanti al numero civico 21. L'hanno sentita urlare Non voglio morire, mentre il pitbull le si avventava addosso [VIDEO], e le azzannava il braccio, ...