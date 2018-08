calciomercato

: RT @pavanmassimo: Agente Buffon: “Gigi era sicuro che la Juve avrebbe preso Ronaldo. Tornare a Torino? No so, ma il PSG...” - BrondinoAndrea : RT @pavanmassimo: Agente Buffon: “Gigi era sicuro che la Juve avrebbe preso Ronaldo. Tornare a Torino? No so, ma il PSG...” - CalcioNews24 : L’agente di Buffon svela: «Cr7 alla Juve? Gigi ne era sicuro!» - michel090591 : RT @cmdotcom: Agente #Buffon: '#Ronaldo-#Juve? Gigi ne era sicuro. Sul ritorno in bianconero...' -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Prima uscita col PSG, primo trofeo per Gianluigi, che nel weekend ha vinto la Supercoppa di Francia battendo il Monaco per 4-0. Per commentare questo successo su RMC Sport è intervenuto l'del portiere italiano, Silvano Martina: 'Iniziare bene è sempre positivo nel calcio. Tutto può succedere, ma il PSG è una grande realtà, è una squadra fortissima: ha ...