: #Caldo e afa, cosa c'è da aspettarsi per questa settimana (niente di buono) - Agenzia_Italia : #Caldo e afa, cosa c'è da aspettarsi per questa settimana (niente di buono) - Agenzia_Ansa : Intensa ondata di #caldo e #afa in arrivo. 'Sarà la più lunga dell'#estate' - Agenzia_Ansa : Settimana rovente, la più calda dall'inizio dell'estate VIDEO GRAFICA #meteo #caldo #afa -

Non accenna a dimunuira l'ondata di calore sulla Penisola. Domani e mercoledì "" per 10: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia,Verona. A questel'8 agosto si aggiungerà Roma. Cinque persone dell'area di Genova sono morte nelle ultime ore per malori che potrebbero essere stati causati dale dall'umidità.e afa insisteranno al Centro-Sud, mentre al Nord sono attesi temporali che potrebbero apportare un po' di refrigerio.(Di lunedì 6 agosto 2018)