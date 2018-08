Addio a Charlotte Rae | la Mrs Garrett de L' Albero delle Mele

blogo

(Di lunedì 6 agosto 2018)Rae è morta domenica 4 agosto nella sua casa di Los Angeles. L'attrice, nota per il ruolo di Ednane Il Mio Amico Arnold e poi ne L', aveva 92 anni e da tempo combatteva contro un cancro alle ossa, diagnosticatole nell'aprile 2017. Come riportato da EW, la lotta dell'attrice contro la malattia era iniziata già nel 2010, quando le fu scoperto un cancro al pancreas, letale il piùvolte perché difficile da prendere in tempo. “Lunedì scorso ho scoperto di avere un tumore alle ossa - dichiarò l'attrice in una nota dell'aprile 2017 - Circa sette anni fa, mi fu diagnosticato un cancro al pancreas. Mia madre, mia sorella e mio zio sono morti di quel tipo di cancro. Dopo sei mesi di chemioterapia, il cancro era scomparso. Persi tutti i capelli, ma avevobellissime parrucche. Nessuno l'ha mai saputo. Così ora, a 91 anni, mi trovo a dover ...