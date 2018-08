Accordo con i rom per proteggere la spiaggia sul Tevere | arriva la smentita

Sassuolo - Accordo rinnovato con Panariagroup : insieme per il quinto anno : partnership Sassuolo Panariagrup. Panariagroup, uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e lusso, rinnova il proprio impegno al fianco del Sassuolo Calcio per continuare a sostenere il progetto di sviluppo, che ha portato, negli ultimi anni, la squadra neroverde a giocare un ruolo da protagonista nel panorama calcistico. […] L'articolo Sassuolo, accordo rinnovato con ...

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - incidente con Tir sul rAccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

Bologna - incendio con esplosioni : rAccordo chiuso - diversi feriti : Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, udite in una vasta area della città è scoppiato poco prima delle 14 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Il rogo, dalle prime ...

Bologna - incidente con un Tir : esplosioni ed un enorme incendio nel rAccordo autostradale : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti

Tap e Tav - Di Maio crede in Accordo su grandi opere/ Ultime notizie : per Conte e Mattarella gasdotto si farà : Tav, Tap e grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Di Maio : "Grandi opere - troveremo Accordo con Salvini" : Luigi Di Maio è tranquillo: il governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...

Rocca (FDI) : Spiaggia Marconi - la Raggi chiarisca su Accordo con capo rom : Roma – “Oggi dalle pagine de “Il Messaggero” apprendiamo che la sicurezza e il quieto vivere della spiaggetta a Ponte Marconi sono assicurati da un noto capo rom che vive nella zona, tale Zorro. Avremmo pensato ad una battuta o a una ricostruzione fantasiosa ma non è così, poiché la ricostruzione dell’intera vicenda è stata fatta direttamente dalla responsabile del progetto del Campidoglio e nella stessa pagina c’è addirittura ...

Roma - la spiaggia sul Tevere? «Accordo con Zorro - il capo dei rom - per aprirla» Foto Cos’è Tiberis? Il video : Non si placano le critiche (dopo quelle sui ritardi nella realizzazione e per lo «stile clochard») a Tiberis, l’arenile sul fiume voluto da Raggi. Un accordo tra il Campidoglio e un capo clan della zona svelato da una responsabile del progetto

Prysmian - Accordo con contractor cinese Talesun : Teleborsa, - Nuova importante commessa per Prysmian. Il gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni ha siglato un accordo con il contractor cinese Talesun , per ...

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare Accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Ugl Vigili : Spiaggia Tiberis - Comune Roma smentisca Accordo con nomadi : Roma – “Apprendiamo dagli organi di stampa, come appartenenti alle istituzioni avrebbero stretto un accordo con un esponente della Comunita’ rom noto alle cronache con il soprannome di ‘Zorro’, per garantire la sicurezza sulla Spiaggia sul Tevere nota come ‘Tiberis’, di recente inaugurazione. Nel rammentare come la Polizia locale di Roma Capitale sia stata in passato impegnata nel ripristinare la ...