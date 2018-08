Abbiamo fatto bene a regalare 12 motovedette alla Libia per il “controllo” dei migranti?

MotoGp – Lavoro di squadra in casa Yamaha - Rossi spiega : “ecco cosa Abbiamo fatto io e Maverick nel warm up” : Lavoro sulle gomme per Valentino Rossi e Maverick Vinales nel warm up del Gp della Repubblica Ceca E’ iniziata la gara di Moto3, sul circuito di Brno: il Gp della Repubblica Ceca è ufficialmente iniziato con la prima gara della domenica, che arriva dopo il warm up dei campioni della MotoGp, che ha visto le Ducati di Dovizioso e Lorenzo dominare, davanti a Marquez e Crutchlow. AFP/LaPresse Decimo tempo per Valentino Rossi, che ha però ...

Identificati gli aggressori di Daisy : "Lo Abbiamo fatto per goliardia" : I carabinieri di Moncalieri hanno identificato gli autori dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio, nei confronti dell’atleta Daisy Osakue, colpita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, che hanno utilizzato una Fiat Doblò intestata al padre di uno di essi. Ai carabinieri hanno raccontato di aver lanciato ...

Identificati gli aggressori di Daisy : "Lo Abbiamo fatto per goliardia" : I carabinieri di Moncalieri hanno identificato gli autori dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio, nei confronti dell’atleta Daisy Osakue, colpita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, che hanno utilizzato una Fiat Doblò intestata al padre di uno di essi. Ai carabinieri hanno raccontato di aver lanciato le ...

"Il cda è perfettamente legittimo Abbiamo fatto tutte le verifiche" : L'INTERVISTA/ Marcello Foa, consigliere di amministrazione della Rai che la maggioranza Lega-M5S ha indicato come presidente ma che la Commissione di Vigilanza non ha ratificato, ad Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Alba Parietti sul caso Fausto Brizzi : 'Abbiamo fatto il Mani Pulite del #MeToo' : caso Brizzi, la Procura di Roma chiede l'archiviazione: 'Il fatto non sussiste' La Procura di Roma chiede l'archiviazione del caso Brizzi. Il regista era accusato di molestie Il 'caso Fausto Brizzi' è tornato con forza sulle prime pagine dei giornali dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Roma, perché 'il fatto non sussiste'. Il regista romano, denunciato per ...

Marito e moglie perdono oltre 200 kg - ora sono star social : «Ecco come Abbiamo fatto» : Tanta Zumba e palestra, ma anche sport outdoor. Obiettivo per Lexi arrivare a 160 libbre, danny a 180.

Marito e moglie perdono oltre 200 kg - ora sono star social : 'Ecco come Abbiamo fatto' : Tanta Zumba e palestra, ma anche sport outdoor. Obiettivo per Lexi arrivare a 160 libbre, danny a 180.

Raggi : censimento rom? Lo Abbiamo fatto : 17.31 "abbiamo fatto il censimento dei rom. abbiamo fatto delle mappature sociosanitarie per capire chi è nei campi e in quali condizioni". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il Comune -prosegue- ha già messo in atto una serie di misure che servono a capire cosa può fare ciascuna persona presente nel campo. Per le più fragili è stato già previsto un sistema di accoglienza".

Raggi : censimento Rom? lo Abbiamo già fatto : Roma – “Noi lo abbiamo gia’ fatto, abbiamo fatto delle mappature sociosanitarie per capire chi e’ nei campi, in quali condizioni e’. Anche perche’ il Comune ha gia’ messo in atto tutta una serie di misure che servono per capire che cosa puo’ fare ciascuna delle persone presenti nel campo e chiaramente per le persone piu’ fragili e’ gia’ stato previsto il sistema ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - Abbiamo fatto scelte giuste con le gomme' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Ilva - Di Maio : "La gara è stata un pasticcio. Abbiamo fatto bene ad approfondire" : Davanti ad una Camera dei Deputati deserta, Luigi Di Maio ha riferito sulla questione Ilva. L'esecutivo giallo-verde aveva chiesto all'Autorità Anticorruzione un approfondimento sulla gara che ha portato alla cessione dello stabilimento alla Arcelor Mittal, multinazionale operante nel settore dell'acciaio. L'Anac ha ravvisato "criticità" nella gara d'appalto disposta dal precedente esecutivo e adesso il Governo potrebbe anche decidere di ...

Milan - Fassone : 'Abbiamo fatto tutto il possibile - la presenza di Elliott può aiutare' : Intercettato da Sky Sport all'uscita dall'udienza al Tas, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha spiegato: 'E' stata una giornata intensa, siamo qui dalle 9.30 da questa mattina e c'è stato ampio tempo per ...

Milan - la sentenza del Tas slitta a venerdì. Fassone : 'Abbiamo fatto il possibile' : ' Abbiamo fatto tutto il possibile - ha commentato Fassone a Sky Sport -. La sensazione è che abbiano ascoltato molto attentamente, si sono esplorati tutti gli aspetti. Elliott? La presenza fisica è ...

Brexit - Ue : “Pronti a fallimento accordo”/ Ultime notizie : Theresa May ottimista - “Abbiamo fatto progressi” : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:24:00 GMT)