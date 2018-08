6 motivi per cui vedere Brighton almeno una volta nella vita

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...

Fregene - lo stabilimento La Vela e il Blanco chiusi per due giorni dalla Questura : 'motivi di ordine pubblico' : Stretta della Questura contro la movida selvaggia e senza regole: questa mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato un provvedimento di sospensione dell'attività per lo stabilimento La ...

Allerta in questura - un caso di Tbc : contagio per 'motivi personali' : 'Un dipendente di questo ufficio è affetto da tubercolosi, d'intesa con l'ufficio sanitario provinciale sono stati attivati i protocolli previsti'. La nota firmata dal vice-capo di Gabinetto della ...

Roberta Ragusa - “uccisa da Antonio Logli per motivi economici”/ Ultime notizie : le motivazioni della sentenza : Roberta Ragusa “uccisa da Antonio Logli per motivi economici”. Le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Firenze e le Ultime notizie sul caso(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:43:00 GMT)

Perché Lucifer è stato cancellato? Fox spiega i motivi : “È stata una dura decisione” : Dopo aver spiegato i motivi per cui Netflix ha deciso di salvare (e quindi di rinnovare) Lucifer per una quarta stagione, il network Fox ha invece espresso le ragioni dietro la cancellazione della serie. La notizia è arrivata a maggio, proprio prima che andasse in onda il finale di stagione, che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, dato che si è concluso con un grosso cliffhanger. Da allora è iniziata un'enorme campagna social al grido di ...

Schroders : tre motivi per la 'pausa estiva' dell'economia globale : Dopo la rapida ripresa dell'attività economica nel 2017, con l'economia globale alla massima potenza, la crescita è stata leggermente meno sincronizzata nel 2018. L'attività ha tenuto negli Stati ...

Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello : Il movente che ha spinto Antonio Logli a uccidere la moglie Roberta Ragusa è sostanzialmente economico. Lo affermano i giudici della corte d'Appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell'uomo a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere.La Corte d'Appello rileva che "la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della ...

Preservativo gratis in Lombardia - tre motivi per cui è una rivoluzione per la salute pubblica : Può sembrare una notizia secondaria, qualcosa di poco importante rispetto a tanti altri eventi accaduti in questi giorni. E invece no (e non a caso questo giornale gli ha dedicato l’apertura ieri sera). Perché la decisione della Regione Lombardia di dare gratuitamente contraccettivi ai ragazzi fino a 24 anni – come già si fa in Piemonte e Emilia Romagna anche se con diverse modalità – è una svolta molto, molto importante. 1. Il primo ...

Kenya - processo per l’omicidio della dottoressa Fossaceca bloccato da un anno. “motivi burocratici” : Un processo fermo da un anno e continuamente rinviato per motivi burocratici: il caso della dottoressa Rita Fossaceca uccisa nel 2015 in Kenya non ha ancora trovato giustizia, l’ultimo rinvio è stato deciso dal giudice la settimana scorsa. “È una situazione davvero difficile – riferisce l’avvocato Giulia Lozzi che assiste la famiglia del medico molisano – perché ogni volta le udienze saltano per motivi prevalentemente ...

10 e più motivi per iniziare a fare yoga - secondo la scienza e l'Harvard Medical School - : Lo yoga fa bene alla salute: lo afferma anche l'Harvard Medical School in un libro appena uscito in Italia per i tipi di Mondadori

