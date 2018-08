wired

: 50 incredibili titoli di giornali - micheleiurillo : 50 incredibili titoli di giornali - claudiofiera : 50 incredibili titoli di giornali - MilanoCitExpo : 50 incredibili titoli di giornali #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Se, come sosteneva lo scrittore Albert Camus, ilsta è lo storico dell’istante, stando a certiche si vedono in giro abbiamo poco da star tranquilli rispetto al momento storico in cui viviamo. Tra apparizioni, paradossi ai confini della logica e scelte di dubbio gusto, ilocali e le riviste patinate sembra proprio non sappiano più cosa inventarsi per attirare l’attenzione dei lettori. Il risultato è una collezione di strilli allucinanti: alcuni vi strapperanno un sorriso, altri vi faranno strappare i capelli. Godetevi questa fiera dell’assurdo nella nostra gallery qui in alto. 50diWired.