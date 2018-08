5 trolley da portare in vacanza

gqitalia

(Di lunedì 6 agosto 2018) La tipologia di valigia più comoda e pratica? Il, il perfetto compagno per ogni tipo di viaggio, sia che voi vi spostiate in aereo, in treno o in macchina. Resistente agli urti, comodo da trasgrazie alle ruote girevoli, dal design innovativo. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche. Abbiamo selezionato per voi 5 tipi diversi. Per chi cerca un accessorio di lusso, ecco ildi Serapian Evoluzione, realizzato in pregiata pelle saffiano e resistente all’acqua e ai graffi. Dotato di chiusura zip a doppio cursore apribile su tre lati, con chiavi e lucchetto, è adatto al trasporto in cabina sulle principali compagnie aeree. Per i fashion addicted e per chi cerca un modello divertente per l’estate ecco uno dei must-have di stagione: ilPrada formato cabina con stampa banane. In pelle saffiano e nylon è dotato di tecnologia ...