5 esercizi per allenarsi in spiaggia

Culotte de cheval - gli esercizi per eliminarla : La Culotte de cheval è uno strato di adipe che si accumula tra coscia e gluteo allargando la silhouette fino a renderla sproporzionata. Difficile da combattere è un problema per molte donne, anche per quelle più magre. Uno dei motivi principali che ne determina la comparsa, assieme alla ritenzione idrica, è una cattiva postura causata dall’utilizzo di scarpe con tacco alto, così come stare sedute per molto tempo alla scrivania. Questa ...

Pedemontana : esercizio 2017 in perdita - servono 2 - 4 mld per completarla (3) : (AdnKronos) - "I dati confermano la validità del progetto", sottolinea il cda della Pedemontana, che è tra le opere infrastrutturali messe a rischio dall'attività di revisione dei progetti iniziata dal nuovo Governo. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definendola "essenziale", h

Pedemontana : esercizio 2017 in perdita - servono 2 - 4 mld per completarla (2) : (AdnKronos) - La Pedemontana, che ha dimostrato ai giudici del Tribunale di Milano di essere in grado di generare cassa dopo la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura, ha al momento 50 giudizi pendenti, tra ricorsi, decreti ingiuntivi e atti di pignoramento: il più rilevante è la causa per r

Pedemontana : esercizio 2017 in perdita - servono 2 - 4 mld per completarla : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Pedemontana chiude un altro bilancio in perdita e potrebbe aver bisogno di un nuovo aumento di capitale, nonostante il trend positivo del traffico e dei ricavi da pedaggio, aumentati del 26% rispetto all'anno prima. La società è al lavoro su una nuova gara per appaltare

I 5 migliori elastici per fare esercizi in casa : Uno degli strumenti più utili e comodi per allenarsi a corpo libero è l’elastico! Un’attrezzo semplice e facilmente trasportabile che potrebbe rivoluzionare i vostri allenamenti a casa o anche al parco...

Buoni pasto - sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali : ecco perché : La Qui ticket, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei Buoni pasto, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari dei Buoni pasto perché molti esercizi commerciali, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato i Buoni pasto non possono più ...

Salute : 3 esercizi per perdere la pancia [VIDEO] : Ecco i consigli e gli esercizi (nel video a corredo dell’articolo) da fare a casa per perdere la pancia e avere addominali scolpiti. Scopri come avere e mantenere una pancia piatta. L'articolo Salute: 3 esercizi per perdere la pancia [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Salute & benessere : ecco 3 esercizi per rassodare i glutei [VIDEO] : Il momento di mettere mano a teli mare e crema solare è arrivata, e l’ormai celebre prova costume rischia di “pesare”sull’umore: ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni svelate dallo specchio arrivano a minare l’autostima (33%). E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 3.000 ...

Gli esercizi per gli addominali (in base al tipo di costume) : Se il costume non viene incontro alla nostra forma del corpo, siamo noi ad andare incontro a lui con il workout giusto, per non dover per forza rinunciare al nostro modello preferito solo perché non siamo Kendall Jenner o Hailey Baldwin, che sfoggiano solo costumi sgambatissimi per mettere in mostra vitini da vespa e anche in primo piano. Basta saperlo portare massimizzando al meglio il proprio potenziale. LEGGI ANCHEProva costume, come ...

Torino - denunciato prete : subaffittava case per esercizi spirituali : Torino, denunciato prete: subaffittava case per esercizi spirituali Nel Torinese la scoperta della Guardia di finanza: il danno causato alle casse dello Stato è stato quantificato in 190 mila euro Continua a leggere L'articolo Torino, denunciato prete: subaffittava case per esercizi spirituali proviene da NewsGo.

Trasforma la colonia estiva per esercizi spiritual in hotel a pagamento - prete denunciato : Il sacerdote, approfittando della normativa in materia, aveva affittato dallo stato l'immobile a canone super agevolato dichiarando che serviva come colonia estiva per ragazzi e per gli esercizi spirituali ma in realtà l'aveva Trasformata in un hotel in piena regola subaffittandolo a turisti di tutti il mondo che compravano pacchetti turistici.Continua a leggere

L’app esercizi a casa permette di mantenersi in forma senza attrezzature né istruttore : Esercizi a casa è un'applicazione per il fitness che permette di mantenersi in forma allenando vari gruppi muscolari senza l'ausilio di attrezzature né di un istruttore. L'app mette a disposizione degli Esercizi di varie difficoltà che sfruttano il peso del corpo specifici per addominali, gambe, braccia e glutei e adatti sia per gli uomini che per le donne. L'articolo L’app Esercizi a casa permette di mantenersi in forma senza ...

Enel - in esercizio più grande parco eolico in Perù : Teleborsa, - Enel diventa il principale produttore di energia da fonti rinnovabili del Perù, con l' entrata in esercizio di Wayra I che, con oltre 132 MW, è il più grande parco eolico peruviano in ...

Enel - in esercizio più grande parco eolico in Perù : Enel diventa il principale produttore di energia da fonti rinnovabili del Perù, con l' entrata in esercizio di Wayra I che, con oltre 132 MW, è il più grande parco eolico peruviano in servizio e porta ...