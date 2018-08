40 anni fa morì Paolo VI

Quarant'anni fa moriva Paolo VI. Era il 1978 - l'anno dei tre Papi : Il 6 agosto del 1978 moriva Giovanni Battista Montini. Nell'arco di due mesi seguirono l'elezione e la morte di Albino Luciani e l'arrivo al soglio pontificio di Karol Wojtila. Un momento-chiave per la vita della Chiesa

Perugia - studentessa stuprata e lasciata morire : dopo 5 anni arrestato il suo aguzzino : Ad oltre cinque anni dalla morte di Sheng Chang, la studentessa cinese di 19 anni morta al lago Trasimeno il 13 luglio 2013, Lorenzo Perrone, un operaio 42enne originario di Firenze ritenuto ...

Dopo 19 anni - la verità sul parà Scieri. Arrestato ex commilitone 'Ucciso dal nonnismo - lasciato morire' : Svolta sulla morte del parà della folgore trovato senza vita il 16 agosto '99 ai piedi di una torretta di addestramento della caserma di Pisa -

Sapore di Sale : amori proibiti e malinconia nell'Italia anni '60 : Sapore di Sale Sapore di mare Un gusto un po' amaro Di cose perdute Di cose lasciate Lontano da noi Dove il mondo è diverso Diverso da qui . Luca Divelti scrive storie di musica, cinema e tv su Rock'...

Amarsi tutta la vita e morire insieme. 99 anni lei - 101 lui. Cosa è successo : Lui aveva 22 anni lei 19. Si erano incontrati per caso e subito era stato amore. Alla vigilia della catastrofe bellica che avrebbe portato il mondo sul baratro, si erano detti sì. Era il 1939 e niente era come adesso. Un mondo così distante che sembra dimenticato in cui il ciclo della stagioni regolava ancora la vita quotidiana e le informazioni viaggiavano spesso con un francobollo attaccato. Un mondo che Eveleyn e Gilbert hanno ...

“Non si può morire così”. Il tragico destino di Michele : 23 anni - studente modello : Tragedia all’alba di domenica 29 luglio a San Paolo D’Argon. Un giovane di 23 anni, Michele Selle, originario di Milano, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale. Un’altra giovane di 22 anni, A.N., è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi. Ricoverata in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Lungo la variante della statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon, il destino ...

“Menomale che l’ho visto!”. Ha rischiato di morire a 37 anni per un gesto banalissimo : Signore, quante di voi, durante il ciclo, indossano regolarmente i tamponi? Sicuramente molte. Tante donne trovano più igienico e confortevole (per quanto qualcosa in ‘quei giorni’ possa essere confortevole) usare gli assorbenti interni anziché quelli esterni. Soprattutto d’estate, poi, sono molto più pratici. Anche Amanda Stanley, una trentasettenne del Massachusetts, Stati Uniti, e mamma di due bambini usa i tamponi ma ...

Tonini moriva 5 anni fa - Messa a Ravenna : ANSA, - Ravenna, 28 LUG - Con una Messa in cattedrale celebrata dall'arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, la Curia di Ravenna ha ricordato questa mattina il quinto anniversario della scomparsa del ...

Cinque anni fa moriva Nicola Notaro : da sindaco - lasciò il segno nello sviluppo di Vasto : Per tutta la sua vita, ha sempre conservato passione politica e visione del futuro [ LEGGI l'intervista del 2013 ai familiari ]. E' passato un lustro dalla morte del sindaco, come ancora tanti ...

Sergio Mattarella - minacce sui social : 'Dovevi morire tu' - ecco chi rischia 15 anni di galera : Gli insulti contro Sergio Mattarella , riversati sui social network, potrebbero costare carissimo a 39 persone . Gli improperi vennero rivolti al capo dello Stato nei giorni dello stallo nella ...